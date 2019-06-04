Всемирный банк предрек замедление российской экономикиГазета.Ru вчера в 03:40

с чего всё началось

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики.

Общество Бари Алибасова готовят к операции Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.

Политика Рада приняла закон о подготовке импичмента президента Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен рассмотреть президент.

Общество Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.

Политика Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал идею возможного снятия экономической блокады с Донбасса.

Происшествия Главбуха посольства России в Израиле обвинили в афере на 50 млн рублей По версии следствия. с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева совместно с другой сотрудницей Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежную сумму в размере более 49 млн рублей.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Футбол «ПСЖ» объявил об уходе вратаря Буффона Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе вратаря команды Джанлуиджи Буффона.

Авто Обновленный Mitsubishi Pajero вышел на рынок Рестайлинговый Mitsubishi Pajero вышел на китайский рынок.

Экономика Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

Экономика Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Авто Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.

Хоккей «Р-Спорт»: Лехтеря перейдет из «Филадельфии» в СКА Форвард «Филадельфии» Йори Лехтеря продолжит карьеру в СКА, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика В Петербурге стартовал ПМЭФ-2019 На торжественном открытии международного экономического форума с приветственным словом выступит глава Петербурга Александр Беглов.

Политика Спикер конгресса США хочет видеть Трампа в тюрьме Спикер конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что она хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа "в тюрьме", передает Politico со ссылкой на источники в Демократической партии США.

Экономика Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви.

Политика В ОСК заявили о готовности создать атомный авианосец По словам главы корпорации, разработка и строительство авианосца, согласно мировому тренду, укладывается в 15 лет.

Политика Назарбаев объяснил свое решение уйти в отставку Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему принял решение уйти в отставку.

Экономика Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.

Авто Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.

Хоккей Президент «Авангарда» Сушинский будет уволен Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время президент команды Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей покинут клуб по истечению срока соглашений.