Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономикиГазета.Ru вчера в 03:40
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомости04 июня в 17:13
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Обновлено вчера в 17:00
Экономика
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Обновлено в 03:45
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Спикер конгресса США хочет видеть Трампа в тюрьме
Спикер конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что она хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа "в тюрьме", передает Politico со ссылкой на источники в Демократической партии США.
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Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
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Авто
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В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
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Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света
В результате отключения линии электропередач "Майя - Чурапча" оказались обесточены около 68 тысяч потребителей Якутии, сообщает в четверг ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
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