Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономикиГазета.Ru вчера в 03:40

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
Ведомости04 июня в 17:13

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Эксперт оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России

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Всемирный банк понизил прогноз по российскому ВВП

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Всемирный банк в третий раз за год понизил оценку роста ВВП России

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Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Газета.Ruвчера в 03:40
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
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Политика

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Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен рассмотреть президент.
Обновлено в 04:01
Общество

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Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
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Политика

Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал идею возможного снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Главбуха посольства России в Израиле обвинили в афере на 50 млн рублей

По версии следствия. с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева совместно с другой сотрудницей Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежную сумму в размере более 49 млн рублей.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Футбол

«ПСЖ» объявил об уходе вратаря Буффона

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе вратаря команды Джанлуиджи Буффона.
Обновлено вчера в 12:16
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero вышел на рынок

Рестайлинговый Mitsubishi Pajero вышел на китайский рынок.
Обновлено в 03:51
Игры

На SteamDB появилась информация о новом DLC для Borderlands 2

Обновлено в 03:40
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26
Общество

Жителей Московского региона ожидает жара, которая бывает раз в 23 года

Обновлено в 02:21
Экономика

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Происшествия

В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки

В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в финальной серии Единой лиги ВТБ

Обновлено вчера в 14:50
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Петербург на ПМЭФ предложил расширить свою успешную ОЭЗ

Обновлено в 03:45
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Хоккей

«Р-Спорт»: Лехтеря перейдет из «Филадельфии» в СКА

Форвард «Филадельфии» Йори Лехтеря продолжит карьеру в СКА, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Политика

В Петербурге стартовал ПМЭФ-2019

На торжественном открытии международного экономического форума с приветственным словом выступит глава Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 01:17
Политика

Спикер конгресса США хочет видеть Трампа в тюрьме

Спикер конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что она хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа "в тюрьме", передает Politico со ссылкой на источники в Демократической партии США.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви.
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Кино

Брянский губернатор встретился с режиссёром Ларисой Садиловой

Обновлено вчера в 12:11
Политика

В ОСК заявили о готовности создать атомный авианосец

По словам главы корпорации, разработка и строительство авианосца, согласно мировому тренду, укладывается в 15 лет.
Обновлено в 03:20
Политика

Назарбаев объяснил свое решение уйти в отставку

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему принял решение уйти в отставку.
Обновлено в 02:45
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ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Авто

Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено вчера в 04:08
Хоккей

Президент «Авангарда» Сушинский будет уволен

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время президент команды Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей покинут клуб по истечению срока соглашений.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света

В результате отключения линии электропередач "Майя - Чурапча" оказались обесточены около 68 тысяч потребителей Якутии, сообщает в четверг ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Обновлено в 01:19
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