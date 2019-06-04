Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики РоссииИзвестия вчера в 20:36

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Авто АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.

Экономика РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны» Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Политика Андрей Бочаров принял решение участвовать в выборах губернатора Сегодня в ходе совещания с активом Волгоградской области по вопросам реализации проектов развития Андрей Бочаров сообщил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора.

Политика Зеленский раскрыл планы на Саакашвили Назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на официальную должность на Украине не рассматривается, заявила пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Футбол Скончался бывший президент УЕФА Юханссон Бывший президент УЕФА и вице-президент ФИФА, шведский футбольный функционер Леннарт Юханссон скончался на 89-м году жизни.

Экономика В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин» Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.

Происшествия На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.

Футбол Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018 Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Париже на русском поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Экономика АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании В АвтоВАЗе напомнили, что изменение статуса освобождает компанию от обязанности раскрывать информацию, которая, согласно действующему законодательству, должна предаваться огласке публичными компаниями (содержание Устава, внутренних документов, сведений, касающихся аффилированных лиц, других сведений, от которых может зависеть стоимость бумаг и т.д.).

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Армия и оружие Гиперзвуковое оружие ускорит рост ядерных арсеналов, заявил генерал Не ограниченное никакими договорами развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов будет подстегивать наращивание ядерных арсеналов, считает бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

Шоу-бизнес Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным Российский актер Станислав Садальский подверг критике разговор телеведущего Владимира Познера с юмористом Максимом Галкиным.

Экономика Уволенный за критику «Газпрома» аналитик нашел новую работу Бывший аналитик Sberbank CIB Александр Кудрин, уволенный после критики «Газпрома», устроился на новую работу — в инвестиционную компанию «Атон», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Кино Опубликован трейлер фантастического фильма «К звездам» с Брэдом Питом В Интернете был размещен первый видеоролик фантастической кинокартины «К звездам», основную роль в котором исполнит Брэд Питт.

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Общество Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.

Общество На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.

Футбол Сборная России по футболу тренируется в полном составе Сборная России по футболу продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020.

Политика Акимов пожелал удачи губернаторам, отсутствующим на совещании по нацпроекту Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".