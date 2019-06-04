Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости 01:25

с чего всё началось

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.

Теннис Четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя 5 июня должны были состояться четвертьфинальные матчи в одиночном разряде: Симона Халеп (Румыния) - Аманда Анисимова (США), Мэдисон Кис (США) - Эшли Барти (Австралия), Новак Джокович (Сербия) - Александр Зверев (Германия).

Армия и оружие В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.

Шоу-бизнес Тимати показал беременный живот своей подруги Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Энергетика Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 47,49 млрд рублей Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 47,487 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.

Экономика РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны» Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Транспорт В российских поездах появились ароматизированные вагоны В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.

Политика Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Технологии Первый видеозвонок в сети 5G совершили из Петербурга в Хельсинки Сегодня, 5 июня, в России был совершен первый международный звонок в сетях 5G.

Политика Зеленский призвал ЕС усилить санкции в отношении России Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском заявил о необходимости усилить санкции ЕС против России.

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Политика В Воронеже установили «надгробие Путину» В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.

Общество Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.

Армия и оружие Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос» На территории АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») журналистам продемонстрировали перспективное авидесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» калибра 120 мм для Воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Технологии Tesla запретила сотрудникам жаловаться Tesla начала блокировать доступ своим сотрудникам к социальной сети для жалоб на работодателей Blind.

Музыка Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.

Происшествия ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.

Общество Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.

Политика Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии Участники минской контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на следующей встрече 19 июня.

Кино Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс» В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.

Общество Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.

Политика Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.

Экономика Недельная инфляция в России замедлилась до нуля С 28 мая по 3 июня инфляция в России была на нулевом уровне, следует из данных Росстата.