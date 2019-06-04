Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииГазета.Ru вчера в 20:32

Доклад "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций" размещен на сайте организации. Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
Ведомостивчера в 17:13

Подробнее о событии

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Газета.Ru03:40

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

РИА Новости01:25

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Коммерсантъвчера в 20:33

Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста российской экономики

Говорит Москва02:26

Всемирный банк: рост ВВП России в 2018 году достиг пика за последние шесть лет

Вести.Ruвчера в 16:26

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

RT на русскомвчера в 16:17

Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах

ТАССвчера в 16:13
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Армия и оружие

В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

Управление Народной милиции обратилось к ОБСЕ и мусульманским общинам с просьбой зафиксировать факт провокации.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию

Обновлено в 03:29
Общество

Ведущий «России 24» признал ошибку в отношении прототипа героя «Чернобыля»

Ведущий канала "Россия 24" Стас Натанзон признал, что был неправ в отношении академика Валерия Легасова - прототипа одного из главных героев сериала "Чернобыль".
Обновлено в 05:25
Общество

Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу

Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие

В Российской армии появится более 30 новых межконтинентальных ракет

В 2019 году в ракетные войска стратегического назначения ВС РФ поступит более 30 межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Игоря Ковалева намерены отправить под домашний арест

Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева намерены отправить под домашний арест до 3 августа.
Обновлено в 03:48
Финансы

Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России в 1,3%

Понижение прогноза роста ВВП РФ Всемирным банком в 2019 году до 1,2% не повлияет на прогноз Минэкономразвития, ведомство сохраняет ожидания, что экономический рост России составит 1,3% или выше.
Обновлено в 04:40
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Политика

Правительство одобрило концепцию нового КоАП

"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

«Наполи» перебил предложение «Интера» по трансферу Лукаку

Отмечается, что Наполи готов предложить нападающему более выгодный контракт. Его зарплата в новой команде составит 10 млн за сезон.
Обновлено в 03:59
Экономика

АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании

«Изменение статуса АвтоВАЗ вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в АвтоВАЗе», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:29
Экономика

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги

В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Общество

Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

Организация «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус» представила новый рейтинг самых чистых и самых грязных регионов России.
Обновлено в 04:32
Общество

Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая

Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о крушении SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту "Шереметьево", который 5 мая совершал перелет из Москвы в Мурманск Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в авиационных кругах.
Обновлено в 01:39
Общество

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Политика

США предложили «сдать» Северную Корею за $5 млн

Соединенные Штаты предложили награду в размере до $5 млн за информацию о нарушениях КНДР санкций.
Обновлено в 04:14
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила еще один новый клип

Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 05:32
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 04:51
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной

Обновлено вчера в 23:51
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Общество

Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Ксения Бородина разнесла фанатов после оскорблений в адрес дочери

Одной из звезд, которой уже не привыкать к критике, стала Яна Рудковская.
Обновлено вчера в 19:25
Футбол

«Саутгемптон» подпишет малийского полузащитника «Стандарда»

"Саутгемптон" согласовал трансфер 20-летнего вингера "Стандарда" Муссы Дженепо, сообщают в Англии.
Обновлено в 04:16
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