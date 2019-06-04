Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииГазета.Ru вчера в 20:32

с чего всё началось

Доклад "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций" размещен на сайте организации. Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.

Армия и оружие В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке Управление Народной милиции обратилось к ОБСЕ и мусульманским общинам с просьбой зафиксировать факт провокации.

Общество Ведущий «России 24» признал ошибку в отношении прототипа героя «Чернобыля» Ведущий канала "Россия 24" Стас Натанзон признал, что был неправ в отношении академика Валерия Легасова - прототипа одного из главных героев сериала "Чернобыль".

Общество Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Армия и оружие В Российской армии появится более 30 новых межконтинентальных ракет В 2019 году в ракетные войска стратегического назначения ВС РФ поступит более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

Происшествия Игоря Ковалева намерены отправить под домашний арест Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева намерены отправить под домашний арест до 3 августа.

Финансы Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России в 1,3% Понижение прогноза роста ВВП РФ Всемирным банком в 2019 году до 1,2% не повлияет на прогноз Минэкономразвития, ведомство сохраняет ожидания, что экономический рост России составит 1,3% или выше.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Политика Правительство одобрило концепцию нового КоАП "На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Футбол «Наполи» перебил предложение «Интера» по трансферу Лукаку Отмечается, что Наполи готов предложить нападающему более выгодный контракт. Его зарплата в новой команде составит 10 млн за сезон.

Экономика АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании «Изменение статуса АвтоВАЗ вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в АвтоВАЗе», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Экономика Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Общество Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России Организация «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус» представила новый рейтинг самых чистых и самых грязных регионов России.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет о крушении SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту "Шереметьево", который 5 мая совершал перелет из Москвы в Мурманск Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в авиационных кругах.

Общество Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.

Политика США предложили «сдать» Северную Корею за $5 млн Соединенные Штаты предложили награду в размере до $5 млн за информацию о нарушениях КНДР санкций.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

Политика Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.

Происшествия В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.