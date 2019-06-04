Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииГазета.Ru вчера в 20:32
Доклад "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций" размещен на сайте организации. Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомостивчера в 17:13
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Армия и оружие
В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
Управление Народной милиции обратилось к ОБСЕ и мусульманским общинам с просьбой зафиксировать факт провокации.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Общество
Ведущий «России 24» признал ошибку в отношении прототипа героя «Чернобыля»
Ведущий канала "Россия 24" Стас Натанзон признал, что был неправ в отношении академика Валерия Легасова - прототипа одного из главных героев сериала "Чернобыль".
Обновлено в 05:25
Общество
Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу
Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
В Российской армии появится более 30 новых межконтинентальных ракет
В 2019 году в ракетные войска стратегического назначения ВС РФ поступит более 30 межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Игоря Ковалева намерены отправить под домашний арест
Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева намерены отправить под домашний арест до 3 августа.
Обновлено в 03:48
Финансы
Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России в 1,3%
Понижение прогноза роста ВВП РФ Всемирным банком в 2019 году до 1,2% не повлияет на прогноз Минэкономразвития, ведомство сохраняет ожидания, что экономический рост России составит 1,3% или выше.
Обновлено в 04:40
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Политика
Правительство одобрило концепцию нового КоАП
"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
«Наполи» перебил предложение «Интера» по трансферу Лукаку
Отмечается, что Наполи готов предложить нападающему более выгодный контракт. Его зарплата в новой команде составит 10 млн за сезон.
Обновлено в 03:59
Экономика
АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании
«Изменение статуса АвтоВАЗ вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в АвтоВАЗе», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:29
Экономика
Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги
В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Организация «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус» представила новый рейтинг самых чистых и самых грязных регионов России.
Обновлено в 04:32
Общество
Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о крушении SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту "Шереметьево", который 5 мая совершал перелет из Москвы в Мурманск Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в авиационных кругах.
Обновлено в 01:39
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Политика
США предложили «сдать» Северную Корею за $5 млн
Соединенные Штаты предложили награду в размере до $5 млн за информацию о нарушениях КНДР санкций.
Обновлено в 04:14
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила еще один новый клип
Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 05:32
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика
Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 04:51
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Ксения Бородина разнесла фанатов после оскорблений в адрес дочери
Одной из звезд, которой уже не привыкать к критике, стала Яна Рудковская.
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
«Саутгемптон» подпишет малийского полузащитника «Стандарда»
"Саутгемптон" согласовал трансфер 20-летнего вингера "Стандарда" Муссы Дженепо, сообщают в Англии.
Обновлено в 04:16