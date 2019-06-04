Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости вчера в 18:40

с чего всё началось

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году. Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно докладу, в прошлом году российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.

Происшествия В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Авто Для Lada Vesta разработали электронную панель приборов Lada Vesta имеет аналоговую панель приборов со стрелками, тогда как на многих современных иномарках уже используются электронные приборные панели.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Происшествия В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Авто Lamborghini построила вседорожный Huracan Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.

Происшествия Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Религия Мусульмане празднуют Ураза-байрам Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.

Происшествия Совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Вопрос о безопасности полетов на самолете Sukhoi Superjet 100 поднял совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев 4 июня во время заседания комиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает Интерфакс.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Происшествия Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.

Политика В Госдепе заявили о запланированных встречах с Россией по СНВ-3 Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты и Россия запланировали встречи по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Политика Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма» Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Технологии Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook В России о сбоях в работе соцсети сообщают пользователи Самары.

Политика Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.

Кино В России снимут сериал про Чернобыль в ответ на американскую версию В России снимут собственный сериал про катастрофу на чернобыльской АЭС в ответ на американскую версию.

Происшествия Из-за парня две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.

Общество Марина Ярдаева о том, что конкурсный отбор в вузы себя исчерпал Русский язык в 2018 году наши выпускники в общей массе сдали на 70,9 балла, при этом 72 балла условно переводятся в пятерку.

Политика Бойко может возглавить объединенную оппозицию на юго-востоке Украины Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в партиях, единый список может возглавить Юрий Бойко, поскольку почти 12% голосов по итогам президентских выборов делают его фактически безальтернативным номером один среди оппозиционеров.