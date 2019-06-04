Всемирный банк в третий раз за год понизил оценку роста ВВП РоссииВедомости вчера в 17:13

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».

Всемирный банк в третий раз за год понизил оценку роста ВВП России

Транспорт 12 июня парковки в Москве будут бесплатными 12 июня парковка на улицах Москвы будет бесплатной, чтобы горожане и гости столицы могли удобно оставить машину неподалеку от мест проведения праздника.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Футбол В Испании сообщили о готовности «Реала» продать Иско Иско может покинуть «Реал» летом. Мадридский клуб готов выслушать предложения по футболисту, сообщает Marca.

Политика Грузинскую церковь вынуждают пустить греков на свои канонические земли После заседания синода митрополит Чкондидский Петр заявил журналистам: «Грузинская православная церковь обязательно поддержит все справедливые решения и правомочное требование украинского народа».

Культура Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Авто Новое поколение Toyota RAV4 появится в продаже в октябре Из пресс-релиза стало известно, что в Поднебесной новинка появится в октябре этого года, и получит новые моторы.

Шоу-бизнес Бузова повторила образ Джей Ло в новом клипе Пользователи обвиняют поющую ведущую в наглом плагиате. Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица».

Общество Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".

Происшествия В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.

Политика Савченко: Украина навсегда потеряет Донбасс, если вступит в ЕС и НАТО Депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что Украина навсегда потеряет Донбасс, если вступит в Евросоюз и НАТО.

Общество Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Космос Ученые предостерегли марсиан от близких контактов с землянами Собрались и полетели - Не знаю, существуют ли марсиане сейчас, но они точно должны будут появиться, если мы хотим, чтобы у нас было будущее, - говорит Брайан Кокс (Brian Edward Cox), профессор Университета Манчестера (The University of Manchester), известный британский физик и популяризатор науки.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.

Происшествия Совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Вопрос о безопасности полетов на самолете Sukhoi Superjet 100 поднял совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев 4 июня во время заседания комиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает Интерфакс.

Авто В Сети опубликовали крутые рендеры легендарного УАЗ-469 Дизайнер в своём проекте использовал основные стилистические решения версии УАЗ-469.

Армия и оружие В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35 Пресс-служба 6-го флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Экономика Медведев назвал бюджет нацпроекта «Цифровая экономика» Свыше 1,6 трлн рублей потребуется на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года.

Путешествия В московских парках открылись пляжи и бассейны Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.

Космос У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.

Космос Китай впервые осуществил космический пуск с морской платформы КНР впервые в истории страны осуществила успешный космический пуск с морской платформы, сообщает Центральное телевидение Китая.