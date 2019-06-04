Экономика
Всемирный банк в третий раз за год понизил оценку роста ВВП РоссииВедомости вчера в 17:13
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомостивчера в 17:13
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В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что Украина навсегда потеряет Донбасс, если вступит в Евросоюз и НАТО.
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
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Ученые предостерегли марсиан от близких контактов с землянами
Собрались и полетели - Не знаю, существуют ли марсиане сейчас, но они точно должны будут появиться, если мы хотим, чтобы у нас было будущее, - говорит Брайан Кокс (Brian Edward Cox), профессор Университета Манчестера (The University of Manchester), известный британский физик и популяризатор науки.
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Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
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В Сети опубликовали крутые рендеры легендарного УАЗ-469
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Пресс-служба 6-го флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
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Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.
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Настоящий взрыв произошел на съемках фильма о Джеймсе Бонде
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У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
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Китай впервые осуществил космический пуск с морской платформы
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Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.
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