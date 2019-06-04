Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости вчера в 18:40

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году. Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно докладу, в прошлом году российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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