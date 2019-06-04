Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости вчера в 18:40

с чего всё началось

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году. Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно докладу, в прошлом году российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Происшествия В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.

Авто Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения В прошлом году udi сбросил чехлы на свою новую A6, но мы терпеливо ждали возвращения Allroad.

Политика Счетная палата назвала самое закрытое министерство России Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.

Экономика Правительство утвердило программу комплексного развития села На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Космос Астрофизики впервые «поймали» гигантскую звездную вспышку Группа исследователей впервые обнаружила и выяснила природу мощного извержения в атмосфере активной звезды HR 9024, отмеченное интенсивной вспышкой рентгеновского излучения с последующим выбросом гигантского пузыря плазмы.

Происшествия Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Политика Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.

Политика Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".

Авто Глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне Компания Kia анонсировала премьеру глобальной версии нового компактного паркетника Seltos. Автомобиль полностью готов к дебюту.

Хоккей Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте» Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».

Политика Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Происшествия Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Происшествия Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Футбол Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).