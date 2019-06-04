Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости вчера в 18:40
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году. Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно докладу, в прошлом году российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.
Читать в источнике
Оценить129
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомостивчера в 17:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Кино
На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
В прошлом году udi сбросил чехлы на свою новую A6, но мы терпеливо ждали возвращения Allroad.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Правительство утвердило программу комплексного развития села
На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Гаджеты
Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22
Обновлено вчера в 16:01
Космос
Астрофизики впервые «поймали» гигантскую звездную вспышку
Группа исследователей впервые обнаружила и выяснила природу мощного извержения в атмосфере активной звезды HR 9024, отмеченное интенсивной вспышкой рентгеновского излучения с последующим выбросом гигантского пузыря плазмы.
Обновлено 03 июня в 08:52
Происшествия
Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей
Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции
Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Си Цзиньпин заявил, что ему дорога дружба с Путиным
Обновлено вчера в 19:30
Авто
Глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне
Компания Kia анонсировала премьеру глобальной версии нового компактного паркетника Seltos. Автомобиль полностью готов к дебюту.
Обновлено вчера в 00:14
Хоккей
Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте»
Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи
Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено 03 июня в 18:36
Происшествия
Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся
В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
Врио губернатора во время приема граждан ответил на пять обращений
Врио губернатора лично ответил на пять обращений жителей области.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Спорт
Россиянки уступили Бельгии в Лиге Наций
Россиянки не смогли выиграть ни одного сета у своих оппоненток, проиграв в итоге со счетом 0:3. После семи игр в турнире национальная команда занимает предпоследнее место в таблице, имея в своем активе три очка.
Обновлено вчера в 16:12