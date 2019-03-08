Энергетика

Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрдКоммерсантъ 15:48

Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.
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