Энергетика
Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрдКоммерсантъ 15:48
Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.
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Кино
Умер американский актер Ян-Майкл Винсент
Американский актер Ян-Майкл Винсент умер в США. Ему было 73 года, сообщает Assosiated Press.
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Технологии
Как продвигается разработка нового российского авиационного двигателя
Переход на новое семейство ВК-800 станет турбовальным двигателем, на основе которого будут созданы силовые установки для самолётов лёгкого класса и вертолётов грузоподъёмностью 1 — 1,5 т. Как пояснил RT исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, "это будет семейство двигателей на базе единого газогенератора".
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Общество
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Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту
Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
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Политика
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Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет
Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
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Экономика
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Политика
Шефчович заявил о необходимости возобновления диалога с Россией
Кандидат в президенты Словакии, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович считает необходимым найти способ возобновления диалога Европы с Россией.
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Экономика
Китайские инвесторы выделят €15 млрд на строительство тоннеля Хельсинки-Таллин
Обновлено в 18:06
Происшествия
В Москве подросток умер после похода к стоматологу
В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Политика
В обесточенном городе в Венесуэле за день в больнице умерли 15 детей
Не менее 15 детей умерли в пятницу в больнице городе Матурин в штате Монагас (Венесуэла), который остался без электричества из-за аварии, как и большая часть страны.
Обновлено в 16:22
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков в Идлибе
Сирийская армия нанесла удары по позициям террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* на юге провинции Идлиб после атак со стороны боевиков.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Мужчины с цветами ворвались в фем-кафе «Симона» в Петербурге
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Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Политика
Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks
Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено в 16:25
Энергетика
Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях
Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203
Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Политика
Дата встречи лидеров США и Китая пока не определена
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Политика
Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым
Обновлено вчера в 10:55
Спорт
Россия выиграла медальный зачет Универсиады
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
Обновлено в 11:39
Футбол
«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе»
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Политика
Министр ВВС США уйдет в отставку
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.
Обновлено в 14:27
Политика
Трамп встретится с президентом Бразилии 19 марта
Президент США Дональд Трамп проведёт встречу со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару 19 марта.
Обновлено в 18:48