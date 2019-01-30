Финансы
Всемирный банк обеспокоен рекордной закредитованностью россиянГазета Кемерова 01:38
У Всемирного банка вызывает обеспокоенность то, что россияне берут кредиты рекордными темпами. Газета Le Figaro пишет, что по итогам в декабре 2018 года закредитованность населения достигла 210 миллиардов евро, а это больше показателя 2013 года в два раза, пишет «РИА Новости».
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей
АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.
Обновлено в 06:00
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Обновлено в 04:40
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Задержан начальник штаба МВД Ингушетии
В Ингушетии задержали начальника штаба регионального МВД по подозрению в мошенничестве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ведомства.
Обновлено в 16:10
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Наука
Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек
Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.
Обновлено в 07:31
Космос
Академик рассказал о последствиях столкновения Апофиса с Землей
В НАСА считают, что возможность столкновения с этим астероидом в 2029 году исключена, а в 2036 году — чрезвычайно маловероятна.
Обновлено в 18:08
Происшествия
В Вашингтоне неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР
Неизвестный пытался напасть на автоколонну, предположительно, делегации КНР недалеко от Белого дома, в результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы США, сообщила корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в Twitter.
Обновлено в 16:20
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб
Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Космос
Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида
Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено в 09:27
Интернет
Facebook платила пользователям за установку следящей программы
Пользователям предлагали установить программу Facebook Research и разрешить доступ к своим данным.
Обновлено в 12:51
Гаджеты
В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения
Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками
Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Происшествия
По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний
Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Политика
Мэр Риги Ушаков прокомментировал обыски у него
Мэр Риги Нил Ушаков, в офисе и по месту жительства которого 30 января прошли обыски, отверг все подозрения в нарушениях и заявил, что не собирается покидать свой пост, передает LETA.
Обновлено в 08:39
Политика
Украинский министр съел торт в виде руин Кремля
Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну преподнесли на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля.
Обновлено в 17:18
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни
Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 16:07
Наука
Найден 35000-летний череп современного человека
Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
На самом дорогом авианосце США обнаружили неполадки с катапультами
В ходе испытаний самого дорогого авианосца ВВС США Gerald Ford 20 раз отказывали электромагнитные катапульты, которые используются для запуска самолетов с кораблей.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Суд продлил арест братьям Магомедовым до конца марта
Обновлено в 10:50
Общество
В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске ребенка
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 15:29
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы на законодательном уровне запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов.
Обновлено в 04:24
Наука
Ученые: Частое употребление алкоголя приводит к повреждению ДНК
Частое употребление спиртных напитков приводит к дальнейшему повреждению ДНК.
Обновлено в 07:18
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 30 января сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25 до 2,5% годовых, сообщается на сайте американского регулятора.
Обновлено в 14:26
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:13
Экономика
«Газпром» занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
"Газпром" открыл программу заимствований нового года кредитом японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank, Ltd) на 500 млн евро, привлеченным в январе 2019 года сроком до 2023 года, сообщается в материалах "Газпрома", имеющихся в распоряжении "Интерфакса".
Обновлено в 17:17
Гаджеты
Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь
Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07