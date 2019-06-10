Всемирный банк назвал риски российской экономикиИзвестия 01:35

с чего всё началось

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Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.

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