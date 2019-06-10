Экономика
Всемирный банк назвал риски российской экономикиИзвестия 01:35
В докладе отмечается, что бюджет страны теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за теневой занятости. 5 июня ВБ в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» сообщил о рекордном росте экономике России в 2018 году.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.РБКвчера в 18:32
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Обновлено вчера в 16:49
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На смартфонах с Android нашли предустановленный вирус
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Культура
В Магадане стартует театральный фестиваль «Территория»
В Магадане с 10 по 16 июня пройдет фестиваль «Территория».
Обновлено в 02:56
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Политика
Порошенко заявил о намерении стать премьером Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о своих планах стать новым премьер-министром Незалежной.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
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Девять человек погибли, десять получили травмы в результате обвала на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает администрация зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
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В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
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Минобороны Ирана представило свою новую систему противоракетной обороны Khordad-15.
Обновлено вчера в 10:11
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Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 01:08
Общество
Эксперты назвали самый вкусный квас
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Обновлено в 02:27
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Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов
По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
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Правительство разрешило МФЦ принимать наличные
Подписанным постановлением устанавливается возможность по решению региональных властей принимать в многофункциональных центрах наличные от заявителей.
Обновлено в 03:15
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В Ульяновске утонули граждане Египта
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