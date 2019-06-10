Всемирный банк назвал риски российской экономикиИзвестия 01:35

с чего всё началось

В докладе отмечается, что бюджет страны теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за теневой занятости. 5 июня ВБ в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» сообщил о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Происшествия Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат Тест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики показал отрицательный результат.

Происшествия «Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.

Происшествия Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.

Гаджеты HongMeng, Ark или Oak. Huawei уже зарегистрировала свою ОС во многих странах мира Китайский производственный гигант Huawei разрабатывает собственную операционную систему, которая, как указывают свежие данные, будет называться HongMeng в Китае и Ark или Oak в других странах мира.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Политика СБУ усилила контроль за россиянами, въезжающими в Молдавию Служба безопасности Украины усилила контроль за гражданами РФ, въезжающих на территорию Молдавии с украинской территории, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Здоровье В поликлинике Челябинска родители недосчитались врачей Молодые мамы областного центра бьют тревогу. Они уверены, что в детской поликлинике горбольницы № 7 на улице Блюхера, 89 выживают врачей.

Политика Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».

Политика Глава правительства Астраханской области подал в отставку Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Гаджеты На смартфонах с Android нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Культура В Магадане стартует театральный фестиваль «Территория» В Магадане с 10 по 16 июня пройдет фестиваль «Территория».

Экономика Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.

Политика Порошенко заявил о намерении стать премьером Украины Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о своих планах стать новым премьер-министром Незалежной.

Происшествия Девять шахтёров погибли под завалами на шахте в Китае Девять человек погибли, десять получили травмы в результате обвала на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает администрация зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.

Происшествия Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра» В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».

Армия и оружие Иран представил свою новую систему ПВО Минобороны Ирана представило свою новую систему противоракетной обороны Khordad-15.

Экономика Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество Эксперты назвали самый вкусный квас Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

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Происшествия Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.