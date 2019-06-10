Экономика

Всемирный банк назвал риски российской экономикиИзвестия 01:35

В докладе отмечается, что бюджет страны теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за теневой занятости. 5 июня ВБ в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» сообщил о рекордном росте экономике России в 2018 году.
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Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе
 об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
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Rambler News Serviceвчера в 17:09
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
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СБУ усилила контроль за россиянами, въезжающими в Молдавию

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В поликлинике Челябинска родители недосчитались врачей

Молодые мамы областного центра бьют тревогу. Они уверены, что в детской поликлинике горбольницы № 7 на улице Блюхера, 89 выживают врачей.
Обновлено в 03:32
Политика

Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России

В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
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Глава правительства Астраханской области подал в отставку

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
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Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
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Культура

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Политика

Порошенко заявил о намерении стать премьером Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о своих планах стать новым премьер-министром Незалежной.
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Происшествия

Девять шахтёров погибли под завалами на шахте в Китае

Девять человек погибли, десять получили травмы в результате обвала на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает администрация зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 23:00
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Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

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Иран представил свою новую систему ПВО

Минобороны Ирана представило свою новую систему противоракетной обороны Khordad-15.
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Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы

Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Обновлено в 01:59
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Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады

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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов

По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
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ВСУ несут небоевые потери в Донбассе

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Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
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В Ульяновске в Волге утонули двое граждан Египта 1997 и 1998 годов рождения, которые приехали в город поступать в университет.
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Должник расстрелял кредитора и его невесту у автовокзала в Уфе

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