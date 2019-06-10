Экономика
Всемирный банк назвал риски российской экономикиИзвестия 01:35
В докладе отмечается, что бюджет страны теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за теневой занятости. 5 июня ВБ в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» сообщил о рекордном росте экономике России в 2018 году.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.РБКвчера в 18:32
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