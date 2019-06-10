Всемирный банк назвал риски российской экономикиИзвестия 01:35

с чего всё началось

В докладе отмечается, что бюджет страны теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за теневой занятости. 5 июня ВБ в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» сообщил о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Авто В России выросли цены на хэтчбек KIA Rio X-Line Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил подорожание всех комплектаций кросс-хэтчбека Rio X-Line, прибавка к стоимости составила 10 тыс. рублей.

Происшествия Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.

Шоу-бизнес Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.

Космос «Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара» "Роскосмос" в понедельник разместил на сайте госзакупок первый заказ на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2": с ее помощью планируется отправить на орбиту три спутника связи "Гонец-М".

Энергетика В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4% Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Егор Крид отдает «Гелик» за лайки Решил продавать своего железного друга, а потом подумал, что мне реально важно его будущее, - написал Егор Крид.

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.

Происшествия СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.

Экономика В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.

Происшествия В Петербурге задержали активистов «Весны» Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.

Политика На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Политика Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Общество В России предложили ограничить число питомцев в квартирах Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.

Недвижимость В России стали строить меньше жилья Лидером по объему введенного жилья стало Подмосковье с показателем 2,1 тысячи квадратных метров – это 11% от всего построенного в стране жилья.

Общество Тамбовские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию Самый популярный ЕГЭ в России напишут почти 50% российских школьников 10 июня в России пройдёт ЕГЭ по обществознанию, сообщает пресс-служба Минобрнауки.