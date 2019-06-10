Всемирный банк назвал риски российской экономикиИзвестия 01:35

с чего всё началось

В докладе отмечается, что бюджет страны теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за теневой занятости. 5 июня ВБ в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» сообщил о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Политика В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.

Общество Квартира в центре Екатеринбурга вошла в топ самых дорогих в стране Квартира в екатеринбургском элитном ЖК Тихвин за 150 млн рублей попала в число самых дорогих в стране, выставленных на продажу.

Происшествия Неизвестные устроили погром в редакции «Сноба» Минувшей ночью неизвестные проникли в офис редакции издания «Сноб» и устроили там погром, сообщают «Известия».

Общество Выпускники Хакасии пишут ЕГЭ по обществознанию Сегодня для 1199 одиннадцатиклассников открыты 16 пунктов проведения экзамена для массовой сдачи ЕГЭ по обществознанию.

Гаджеты Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0 Компания Intel, похоже, на выставке Е3 решила идти ва-банк. «Синий гигант» готовится бросить вызов AMD и её будущим процессорам Ryzen 3000.

Происшествия Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".

Политика Объединенный «Оппоблок» обнародовал первую десятку партийного списка В первую тройку вошли депутаты Верховной Рады Евгений Мураев, Вадим Новинский, Александр Вилкул.

Армия и оружие Новый танковый полк решено создать в Смоленской области В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.

Политика Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

Футбол Головин надеется ответить голом на шутку Фабрегаса После матча со сборной Сан-Марино (9:0) партнёр Головина по «Монако» Сеск Фабрегас пошутил над одноклубником, отметив, что россиянин не забил ни одного гола в матче.

Экономика Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.

Шоу-бизнес Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.

Общество Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде Отмечается, что Цивилев поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.

Происшествия Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).

Гаджеты Предустановленный вирус обнаружен на Android-смартфонах Смартфоны, работающие на базе операционной системы Android, заражаются вирусами еще до начала продаж.

Общество Пенсионный фонд назвал основную причину отказа в оформлении пенсии Отмечается, что правом на досрочную пенсию могут воспользоваться женщины, родившие 5 и более детей если они достигли 50-летнего возраста и имеют не менее 15-ти лет страхового стажа.

Общество Опубликована концепция нового КоАП На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Авто Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.

Экономика В России снизилось число бедных Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за 2018 год число бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения.

Происшествия СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве Следствие просит арестовать шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по столице.