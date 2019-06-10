Всемирный банк назвал риски российской экономикиИзвестия 01:35

с чего всё началось

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Происшествия Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

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Экономика Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.

Происшествия Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.

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