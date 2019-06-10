Экономика

Всемирный банк назвал риски российской экономикиИзвестия 01:35

В докладе отмечается, что бюджет страны теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за теневой занятости. 5 июня ВБ в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» сообщил о рекордном росте экономике России в 2018 году.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе
 об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
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Сергей Лазарев обматерил Лободу на премии «Муз-ТВ»

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Обновлено в 10:11
Происшествия

Пожар на Казанском пороховом заводе локализован

Пожарные локализовали возгорание на Казанском пороховом заводе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Глава белорусского МВД ушел в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
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Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере

В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца

Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Футбол

RFEF просит УЕФА провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратилась к УЕФА с просьбой провести финал Лиги Европы 2021 года в Севилье в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе, сообщается на сайте федерации.
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«Дождь» направил правоохранителям запросы по делу Голунова

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Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Новый танковый полк решено создать в Смоленской области

В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.
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Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

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Обновлено в 06:17
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Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

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В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
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Феттель на подиуме попросил болельщиков не освистывать Хэмилтона

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель призвал болельщиков на "Гран-при Канады" не освистывать гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
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