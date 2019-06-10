Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском вчера в 18:57

Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году. Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе
 об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
РБКвчера в 18:32

Подробнее о событии

Всемирный банк назвал пять факторов, угрожающих российской экономике

РИА Новости00:31

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

RT на русскомвчера в 18:57

Всемирный банк назвал фактор угрозы финансовой стабильности России

Rambler News Serviceвчера в 17:09

ВБ назвал угрозу для роста ВВП России

Газета.Ruвчера в 17:53

ВБ назвал возможное расширение санкций угрозой росту экономики России

ПРАЙМвчера в 17:16

Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году

РЕН ТВвчера в 17:15

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

РБКвчера в 18:32
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Китайское судно арестовано в японских водах

Китайское рыболовецкое судно, добывавшее тунца, остановлено в японской исключительной экономической зоне.
Обновлено в 02:55
Спорт

Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 20:42
Игры

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено вчера в 12:53
Игры

Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Здоровье

Детско-взрослую поликлинику планируют ввести в эксплуатацию в Беговом районе осенью

Осенью текущего года в столичном районе Беговой планируют ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.
Обновлено в 02:53
Транспорт

Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.
Обновлено в 03:07
Общество

После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор

Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
Обновлено вчера в 14:02
Общество

Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат

Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Общество

Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы

Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.
Обновлено в 02:07
Теннис

Хачанов впервые в карьере занял девятое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Политика

Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

Обновлено в 03:00
Общество

Леонида Волкова, сегодня отбывшего 20 суток административного ареста, снова увезли в полицию

Соратник Алексея Навального доставлен в ОВД "Тверской", сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 01:45
Происшествия

На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения

По сообщениям местных СМИ, погибший Владимир Хапалов, которому было 64 года, возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Китае девять человек погибли при обвале на шахте

Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 21:54
Общество

ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни

Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Экономика

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Общество

Эксперты назвали самый вкусный квас

Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол

Сборная России прилетела в Нижний Новгород

Футболисты и тренерский штаб сборной России прилетели в Нижний Новогород на отборочный матч Евро-2020 против команды Кипра.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

Вода отключена в двух городах Украины в связи с загрязнением реки Рось

В двух украинских городах приостановлена централизованная подача воды из-за загрязнения реки Рось.
Обновлено в 01:55
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