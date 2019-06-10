Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском вчера в 18:57

с чего всё началось

Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году. Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Происшествия Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Происшествия Китайское судно арестовано в японских водах Китайское рыболовецкое судно, добывавшее тунца, остановлено в японской исключительной экономической зоне.

Спорт Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram.

Происшествия В Уфе произошла стрельба возле автовокзала В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.

Происшествия Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра» В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».

Здоровье Детско-взрослую поликлинику планируют ввести в эксплуатацию в Беговом районе осенью Осенью текущего года в столичном районе Беговой планируют ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.

Транспорт Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту «Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.

Общество После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.

Общество Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

Общество Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.

Теннис Хачанов впервые в карьере занял девятое место в рейтинге ATP Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP.

Политика Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа» Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".

Происшествия На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения По сообщениям местных СМИ, погибший Владимир Хапалов, которому было 64 года, возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы.

Происшествия В Китае девять человек погибли при обвале на шахте Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.

Общество ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.

Экономика Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Общество Эксперты назвали самый вкусный квас Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.