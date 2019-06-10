Экономика
Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском вчера в 18:57
Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году. Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.РБКвчера в 18:32
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Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Китайское судно арестовано в японских водах
Китайское рыболовецкое судно, добывавшее тунца, остановлено в японской исключительной экономической зоне.
Обновлено в 02:55
Спорт
Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 20:42
Игры
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
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Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено вчера в 12:53
Игры
Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Здоровье
Детско-взрослую поликлинику планируют ввести в эксплуатацию в Беговом районе осенью
Осенью текущего года в столичном районе Беговой планируют ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.
Обновлено в 02:53
Транспорт
Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту
«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.
Обновлено в 03:07
Общество
После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор
Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Общество
Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы
Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.
Обновлено в 02:07
Теннис
Хачанов впервые в карьере занял девятое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP.
Обновлено в 01:32
Политика
Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено вчера в 06:17
Общество
Леонида Волкова, сегодня отбывшего 20 суток административного ареста, снова увезли в полицию
Соратник Алексея Навального доставлен в ОВД "Тверской", сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 01:45
Происшествия
На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения
По сообщениям местных СМИ, погибший Владимир Хапалов, которому было 64 года, возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Китае девять человек погибли при обвале на шахте
Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 21:54
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Экономика
Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов
Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Общество
Эксперты назвали самый вкусный квас
Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
Сборная России прилетела в Нижний Новгород
Футболисты и тренерский штаб сборной России прилетели в Нижний Новогород на отборочный матч Евро-2020 против команды Кипра.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Вода отключена в двух городах Украины в связи с загрязнением реки Рось
В двух украинских городах приостановлена централизованная подача воды из-за загрязнения реки Рось.
Обновлено в 01:55