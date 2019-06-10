Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском 18:57

«Что касается положительных факторов, то национальные проекты, направленные на развитие человеческого капитала и повышение производительности, могут оказать позитивное воздействие на потенциальный рост экономики России в среднесрочной перспективе в зависимости от того, насколько успешно они будут реализованы», — говорится в докладе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Всемирный банк прогнозирует рост российской экономики в этом году на уровне 1,2%

Эхо Москвы19:04

ВБ назвал угрозу для роста ВВП России

Газета.Ru17:53

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

РБК18:32

Всемирный банк: расширение санкций опасно для экономики России

News.ru18:26

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

RT на русском18:57

Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году

РЕН ТВ17:15

Всемирный банк назвал фактор угрозы финансовой стабильности России

Rambler News Service17:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:13, Ашберн
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Происшествия

Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами

Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Об осложнениях у Бари Алибасова заявил его сын

Обновлено в 20:25
Музыка

Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде»

Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".
Обновлено вчера в 18:32
Финансы

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность

Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Происшествия

Житель Якутии расстрелял семью из трех человек

Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие

Опубликованы кадры удара из ПТРК по внедорожнику морской пехоты ВСУ

Обновлено в 05:29
Политика

Власти Солсбери намерены выкупить дом Скрипаля

Городской совет британского Солсбери планирует выкупить дом, в котором проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Происшествия

«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Политика

Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе

Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:23
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 19:19
Транспорт

В местах массовых ДТП предложили устанавливать дорожные камеры

В РФ планируют изменить принципы установки дорожных камер Министерство транспорта РФ предложило размещать комплексы фиксации нарушений в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, соответствующая методика разработана в ведомстве, пишут Известия.
Обновлено в 21:09
Авто

Ввоз праворульных микроавтобусов запретят с 1 июля

Согласно вступившим в силу требованиям Технического регламента Таможенного союза с 1 июля в Россию запретят импортировать автомобили с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Строительный кран упал на жилой комплекс в США

По его данным, кран упал на жилой комплекс в результате штормовой погоды. Кроме того, повреждена часть парковки.
Обновлено в 21:07
Игры

E3 2019: состоялся анонс Elden Ring от From Software и Джорджа Мартина

Microsoft в рамках презентации на E3 2019 наконец-таки анонсировала новую игру от From Software под названием Elden Ring.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Финских пограничников поразил «трехголовый монстр» из России

Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 22:02
Политика

В НАТО обеспокоены политическим кризисом в Молдавии

НАТО беспокоится за политический кризис в Молдавии и призывает стороны конфликта к сдержанности и урегулированию ситуации с помощью диалога, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter.
Обновлено в 17:23
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Единоборства

Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде

12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Игры

Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett

Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

В НАТО назвали цель учений на Балтике

Обновлено в 17:11
Общество

El Mundo (Испания): Владимир Путин против военной службы в России (El Mundo)

Президент России Владимир Путин недавно объявил, что настало время поднять вопрос об отмене призыва на срочную службу в России, хотя для этого «потребуется время».
Обновлено в 20:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное