Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском 18:57

В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
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Всемирный банк прогнозирует рост российской экономики в этом году на уровне 1,2%

Эхо Москвы19:04

ВБ назвал угрозу для роста ВВП России

Газета.Ru17:53

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

РБК18:32

Всемирный банк: расширение санкций опасно для экономики России

News.ru18:26

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

RT на русском18:57

Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году

РЕН ТВ17:15

Всемирный банк назвал фактор угрозы финансовой стабильности России

Rambler News Service17:09
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:39, Ашберн
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Политика

Трамп объявил о начале «великолепного» сотрудничества США и Мексики

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между Соединёнными Штатами и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Японский миноносец прибыл во Владивосток для участия в учениях

Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами" в понедельник прибыл во Владивосток с неофициальным заходом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено в 22:11
Политика

Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе

Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:23
Происшествия

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Обновлено в 11:00
Футбол

Бразилия разгромила Ямайку в матче женского чемпионата мира

Сборная Бразилии обыграла Ямайку в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин.
Обновлено в 11:55
Финансы

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность

Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика

МИД Украины призвал не допустить «российского сценария» в Молдавии

МИД Украины призвал не допустить в Молдавии "реализации российского сценария федерализации".
Обновлено в 20:40
Происшествия

Партию кокаина и экстази изъяли у уроженца Ангарска

Обновлено в 22:30
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком наряде

Актриса Дарья Мороз прошлась по красной ковровой дорожке "Кинотавра" в смелом мини.
Обновлено в 21:52
Игры

Microsoft сформировала новую студию для развития Age of Empires

Неизвестно, сказалось ли появление новой студии на производстве четвёртой части.
Обновлено в 19:36
Музыка

День города в Уфе: Обзор мероприятий

12 июня в Уфе состоится развлекательная программа, посвященная Дню России и Дню города.
Обновлено в 21:37
Армия и оружие

Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе

Обновлено в 18:14
Общество

Сапожников попросил сносить незаконные гаражи-ракушки в Чите

Обновлено в 20:25
Происшествия

Житель Якутии расстрелял семью из трех человек

Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Происшествия

Женщина с грудным ребёнком погибли в страшном ДТП на Сахалине

В результате ДТП скончалась 31-летняя пассажирка «Тойоты» и её грудной ребёнок.
Обновлено в 21:46
Происшествия

Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»

Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО "Росагролизинг" вместо Росимущества.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах у Прохора Шаляпина

Обновлено в 20:21
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров

Обновлено в 12:05
Авто

Ввоз праворульных микроавтобусов запретят с 1 июля

Согласно вступившим в силу требованиям Технического регламента Таможенного союза с 1 июля в Россию запретят импортировать автомобили с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие

Источник рассказал о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35

Министерство обороны России продолжит серийные закупки истребителей Су-35 после завершения текущего контракта параллельно с закупками самолетов пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
Обновлено в 21:02
Происшествия

В Китае девять человек погибли при обвале на шахте

Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено в 21:54
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Экономика

«Одноклассники» разыгрались

Пользователи социальной сети удвоили внутриигровые покупки Социальная сеть "Одноклассники" по итогам января — мая 2019 года удвоила выплаты разработчикам мобильных игр внутри приложения, зависящие от объема внутриигровых покупок пользователей.
Обновлено в 18:57
Футбол

На турнире в Греции игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель

В ночь перед дебютной игрой футболисты «Бешикташа» сняли проституток прямо в отель, где базировалась их команда.
Обновлено в 10:39
Происшествия

«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Спорт

Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
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