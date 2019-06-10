Экономика
Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском 18:57
В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Росту российской экономики в среднесрочной перспективе угрожает пять факторов, включая риск расширения санкций, к позитивным для роста факторам относятся национальные проекты, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России.РИА Новости17:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:48, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли во время протестов на Гаити
Обновлено в 22:58
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Политика
Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие
Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие, сообщается на официальном сайте Токаева.
Обновлено в 23:37
Политика
ЕС официально признал новое правительство Молдавии
Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.
Обновлено в 13:05
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Игры
Авторы The Evil Within представили свой новый IP — GhostWire: Tokyo
В рамках брифинга Bethesda на Е3 2019 авторы серии The Evil Within из студии Tango Gameworks представили свой новый IP — GhostWire: Tokyo.
Обновлено в 21:20
Хоккей
Есмантович: я против того, чтобы делить арену со «Спартаком»
Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович высказал своё отношение к совместному выступлению со «Спартаком» на «ЦСКА Арене».
Обновлено в 20:56
Происшествия
Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»
Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО «Росагролизинг» вместо Росимущества.
Обновлено в 18:57
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено в 19:08
Происшествия
В Китае девять человек погибли при обвале на шахте
Обновлено в 21:54
Технологии
Россияне предпочитают покупать смартфоны в Интернете
Рост онлайн-продаж «умных» телефонов составил 35–40%, в розничных магазинах намного ниже — всего 2%. Эксперты полагают, что помимо развития электронных платежей, на ситуацию могло повлиять навязывание дополнительных услуг в магазинах, которого покупатели стараются избежать, а также завышенные в офлайне цены на дополнительные аксессуары.
Обновлено в 22:15
Армия и оружие
Источник заявил о параллельной закупке Су-57 и Су-35
Обновлено в 22:49
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие
В НАТО назвали цель учений на Балтике
Обновлено в 17:11
Футбол
Сборная вылетела в Нижний Новгород на матч с Кипром
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток для совместных учений "Сарекс-2019", передает РИА "Новости".
Обновлено в 23:09
Происшествия
Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии
В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено в 23:33
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика
Кадыров призвал прекратить прессинг на следствие по делу Голунова
Следствие и суд быстрее разберутся в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в распространении наркотиков, если либеральная общественность прекратит прессинг.
Обновлено в 13:33
Культура
Егор Крид отдает «Гелик» за лайки
Обновлено в 15:35
Спорт
Российских гимнасток на этапе Гран-при в Чехии наградили под гимн СССР
Российских спортсменок Дарью Трубникову и Арину Аверину на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Чехии наградили под гимн Советского Союза.
Обновлено в 22:58
Происшествия
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище.
Обновлено в 22:55
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Игры
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 19:48
Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено в 20:15
Футбол
Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 06:02
Культура
Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал отказ в награждении академика Валерия Легасова званием Героя Социалистического Труда, упомянутый в американском сериале "Чернобыль".
Обновлено в 19:43
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч
У хозяев шайбу забросил Райан О'Райлли. "Брюинз" сравняли счет в серии до четырех побед - 3-3. Решающий матч пройдет в Бостоне 13 июня.
Обновлено в 22:57