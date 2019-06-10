Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском 18:57

В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
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Всемирный банк назвал пять факторов, угрожающих российской экономике

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Росту российской экономики в среднесрочной перспективе угрожает пять факторов, включая риск расширения санкций, к позитивным для роста факторам относятся национальные проекты, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России.
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Два человека погибли во время протестов на Гаити

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«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
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Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие, сообщается на официальном сайте Токаева.
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ЕС официально признал новое правительство Молдавии

Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.
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Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
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Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович высказал своё отношение к совместному выступлению со «Спартаком» на «ЦСКА Арене».
Обновлено в 20:56
Происшествия

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Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО «Росагролизинг» вместо Росимущества.
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Россиян ждет короткая рабочая неделя

Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено в 19:08
Происшествия

В Китае девять человек погибли при обвале на шахте

Обновлено в 21:54
Технологии

Россияне предпочитают покупать смартфоны в Интернете

Рост онлайн-продаж «умных» телефонов составил 35–40%, в розничных магазинах намного ниже — всего 2%. Эксперты полагают, что помимо развития электронных платежей, на ситуацию могло повлиять навязывание дополнительных услуг в магазинах, которого покупатели стараются избежать, а также завышенные в офлайне цены на дополнительные аксессуары.
Обновлено в 22:15
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Источник заявил о параллельной закупке Су-57 и Су-35

Обновлено в 22:49
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Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
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В НАТО назвали цель учений на Балтике

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Футбол

Сборная вылетела в Нижний Новгород на матч с Кипром

Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток

Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток для совместных учений "Сарекс-2019", передает РИА "Новости".
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Происшествия

Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии

В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено в 23:33
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Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика

Кадыров призвал прекратить прессинг на следствие по делу Голунова

Следствие и суд быстрее разберутся в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в распространении наркотиков, если либеральная общественность прекратит прессинг.
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Культура

Егор Крид отдает «Гелик» за лайки

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Российских гимнасток на этапе Гран-при в Чехии наградили под гимн СССР

Российских спортсменок Дарью Трубникову и Арину Аверину на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Чехии наградили под гимн Советского Союза.
Обновлено в 22:58
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Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

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Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

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Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.
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В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
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Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды.
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Культура

Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты

Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал отказ в награждении академика Валерия Легасова званием Героя Социалистического Труда, упомянутый в американском сериале "Чернобыль".
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«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч

У хозяев шайбу забросил Райан О'Райлли. "Брюинз" сравняли счет в серии до четырех побед - 3-3. Решающий матч пройдет в Бостоне 13 июня.
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