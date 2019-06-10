Экономика
Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском вчера в 18:57
В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Росту российской экономики в среднесрочной перспективе угрожает пять факторов, включая риск расширения санкций, к позитивным для роста факторам относятся национальные проекты, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России.РИА Новостивчера в 17:40
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Всемирный банк прогнозирует рост российской экономики в этом году на уровне 1,2%
Эхо Москвывчера в 19:04
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Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет
Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
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Овны 10 июня выйдут их зоны комфорта.
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Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
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