Экономика
Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском 18:57
В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Росту российской экономики в среднесрочной перспективе угрожает пять факторов, включая риск расширения санкций, к позитивным для роста факторам относятся национальные проекты, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России.РИА Новости17:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:07, Ашберн
Финансы
Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность
Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Транспорт
Перевозчикам Читы пообещали усилить контроль за соблюдением ПДД
Ужесточить рейдовый контроль за соблюдением водителями маршрутных такси Правил дорожного движения, в частности, остановок по требованию, поручил 10 июня на планерном совещании и. о. руководителя администрации Читы Александр Сапожников.
Обновлено в 20:15
Общество
ПФР реализует технологию автоматического определения бедных
Пенсионный фонд России в 8 регионах апробирует автоматическую технологию выявления граждан, проживающих за чертой бедности, в рамках реализации задачи по снижению числа таких россиян к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости председатель ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес
Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца
Обновлено в 20:03
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Политика
Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве
Обновлено в 05:12
Экономика
Голикова: потери соцфондов из-за теневой занятости составляют около 2,3 трлн рублей в год
Социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год из-за теневой занятости граждан.
Обновлено в 19:24
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Кино
Терренс Малик снимет фильм «Последняя планета»
Американский кинорежиссёр и сценарист Терренс Малик приступил к созданию фильма «Последняя планета» (The Last Planet).
Обновлено в 05:34
Наука
Вулкан на Камчатке сравнили с Везувием, погубившим Помпеи
В сравнение с Большой Удиной даже привели Везувий, который до уничтожения Помпеи молчал несколько тысяч лет.
Обновлено 07 июня в 05:13
Политика
Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе
Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:23
Авто
Какие опасности убивают автомобили в жару
Тридцатиградусная жара повышает нагрузку на все жизненно важные узлы транспортных средств – двигатель, трансмиссию, выпускную систему, тормоза, кузов и даже остекление.
Обновлено в 07:00
Общество
У сахалинцев осталось меньше месяца, чтобы купить онлайн-кассы в «Новых технологиях» и получить налоговый вычет
Меньше чем через месяц онлайн-кассы понадобятся практически всем, кто занимается розничной торговлей и оказывает услуги.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Происшествия
Самолет разбился в Португалии, есть погибшие
Обновлено в 17:52
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Пожар разрушил двадцать квартир в жилом доме в Лондоне
При пожаре в жилом доме на востоке Лондона повреждены 30 квартир, от продуктов горения пострадали два человека, помощь им оказана на месте, сообщила городская противопожарная служба.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Политика
WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
Обновлено в 17:42
Политика
Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Политика
Ким Чен Ына заподозрили в казнях пираньями
Обновлено в 18:42
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.
Обновлено в 03:04
Общество
Газпромбанк переходит на личности
Обновление интернет-банка грозит его клиентам дополнительными тратами Планируемый переход Газпромбанка с 19 июня на новый интернет-банк сопровождается жалобами клиентов, по данным которых сервис может стать затратным.
Обновлено в 18:57
Общество
Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников
Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено в 17:09