Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском 18:57

В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
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Всемирный банк назвал пять факторов, угрожающих российской экономике

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Росту российской экономики в среднесрочной перспективе угрожает пять факторов, включая риск расширения санкций, к позитивным для роста факторам относятся национальные проекты, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России.
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