Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском вчера в 18:57

Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году. Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе
 об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
РБКвчера в 18:32

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Всемирный банк назвал риски для экономики России

ТАССвчера в 18:13

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

RT на русскомвчера в 18:57

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

РБКвчера в 18:32

Всемирный банк назвал пять угроз для России

Газета.Ru05:06

ВБ назвал возможное расширение санкций угрозой росту экономики России

ПРАЙМвчера в 17:16

Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году

РЕН ТВвчера в 17:15

Всемирный банк назвал фактор угрозы финансовой стабильности России

Rambler News Serviceвчера в 17:09
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Политика

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов

Обновлено вчера в 16:12
Политика

Иран не увидел необходимости в С-400

Иран не планирует приобретать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф».
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими

Сегодня утром, 10 июня, в районе Ялты случилась дорожная авария, унесшая жизни водителя и пассажира мотоцикла, а также пешехода.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

В Брянской области военные перешли на цифровое телевещание

На Брянщине военные в составе общевойсковой армии Западного военного округа в семи регионах страны перешли на цифровое телевещание, об этом сообщают «Брянские новости».
Обновлено в 02:25
Политика

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Политика

Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США

Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США

В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Полковника Захарченко доставили в Пресненский суд Москвы

Полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупционных делах, доставили в зал суда для оглашения приговора, передаёт 10 июня корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Московские спасатели вытащили из коллектора утку с утятами

Обновлено в 03:10
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 16:09
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 03:00
Политика

Тимошенко призвала партии объединиться против старой власти Украины

Все демократические политические силы Украины должны объединится, чтобы не допустить прихода в парламент страны старой власти.
Обновлено в 05:12
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Общество

В МГУ откроют 4 новых направления подготовки

В предстоящем учебном году Московский университет открывает четыре новых направления подготовки: медиакоммуникация, публичная политика и соцнауки, химические технологии, педагогическое образование.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Американские военные в Нигере пострадали после взрыва мины

По официальным данным, американский контингент в Нигере помогает местным военным бороться с боевиками, связанными с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. Инцидент произошел в ходе боевого патрулирования.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Сотни тысяч гонконгцев вышли на протесты против закона об экстрадиции

Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

В Якутии пенсионер убил соседей по даче

В Якутии пенсионер убил семью своего соседа, после чего покончил с собой.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Общество

ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова

На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Политика

Ушаков: Россия не окажется беззащитной при крахе системы стабильности

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона не останется беззащитной даже при условии разрушения системы стабильности в мире.
Обновлено в 03:25
Здоровье

Почему одну из самых опасных инфекций так и не искоренили

Нет и однозначного понимания, как распространяется проказа сейчас, какую роль играет генетическая предрасположенность (известно, что эта инфекция довольно избирательна), как быстро разовьются резистентные к существующим антибиотикам штаммы.
Обновлено в 01:00
Политика

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Общество

Журналисты анонсировали акцию в день России в поддержку Ивана Голунова

В Москве 12 июня пройдет несогласованная с мэрией Москвы акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил РБК один из организаторов, журналист «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено в 05:01
Игры

Microsoft анонсировала свою новую приставку Xbox

Обновлено в 03:39
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти

Экспертиза показала, что части тела принадлежат 41-летнему уроженцу Дагестана. Мужчину искал брат в Невском районе города.
Обновлено в 02:38
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