Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском вчера в 18:57

с чего всё началось

Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году. Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России.

Политика Иран не увидел необходимости в С-400 Иран не планирует приобретать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф».

Происшествия В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими Сегодня утром, 10 июня, в районе Ялты случилась дорожная авария, унесшая жизни водителя и пассажира мотоцикла, а также пешехода.

Армия и оружие В Брянской области военные перешли на цифровое телевещание На Брянщине военные в составе общевойсковой армии Западного военного округа в семи регионах страны перешли на цифровое телевещание, об этом сообщают «Брянские новости».

Политика Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.

Политика Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.

Армия и оружие Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.

Происшествия Полковника Захарченко доставили в Пресненский суд Москвы Полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупционных делах, доставили в зал суда для оглашения приговора, передаёт 10 июня корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского суда Москвы.

Автоспорт Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.

Политика Тимошенко призвала партии объединиться против старой власти Украины Все демократические политические силы Украины должны объединится, чтобы не допустить прихода в парламент страны старой власти.

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".

Общество В МГУ откроют 4 новых направления подготовки В предстоящем учебном году Московский университет открывает четыре новых направления подготовки: медиакоммуникация, публичная политика и соцнауки, химические технологии, педагогическое образование.

Армия и оружие Американские военные в Нигере пострадали после взрыва мины По официальным данным, американский контингент в Нигере помогает местным военным бороться с боевиками, связанными с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. Инцидент произошел в ходе боевого патрулирования.

Происшествия В Якутии пенсионер убил соседей по даче В Якутии пенсионер убил семью своего соседа, после чего покончил с собой.

Футбол Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Общество ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Политика Ушаков: Россия не окажется беззащитной при крахе системы стабильности Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона не останется беззащитной даже при условии разрушения системы стабильности в мире.

Здоровье Почему одну из самых опасных инфекций так и не искоренили Нет и однозначного понимания, как распространяется проказа сейчас, какую роль играет генетическая предрасположенность (известно, что эта инфекция довольно избирательна), как быстро разовьются резистентные к существующим антибиотикам штаммы.

Политика Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Общество Журналисты анонсировали акцию в день России в поддержку Ивана Голунова В Москве 12 июня пройдет несогласованная с мэрией Москвы акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил РБК один из организаторов, журналист «Новой газеты» Илья Азар.

Происшествия В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.