Всемирный банк назвал риски для российской экономикиRT на русском вчера в 18:57

с чего всё началось

Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году. Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

Армия и оружие Ракетный комплекс «Утес» в Крыму окрестили «убийцей кораблей» Американское издание The National Interest сообщило о перевооружении ракетного комплекса «Утес» в Крыму дальнобойными и маневренными ракетами новых модификаций.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору мороженого Роспотребнадзор решил дать несколько полезных советов по выбору этого лакомства, чтобы каждый легко мог отличить качественную продукцию от плохой.

Происшествия Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.

Происшествия В анализах Голунова не нашли следов наркотиков Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Происшествия Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Здоровье Волгоградцев после работы приглашают пройти диспансеризацию С начала 2019 года диспансеризацию прошли 165 тысяч жителей региона, большая часть из которых – женщины.

Авто Укороченный внедорожник Toyota Land Cruiser показали в Дубае Речь идет о Toyota Land Cruiser 100 с уменьшенной колёсной базой.

Общество Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

Общество В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.

Политика Тимошенко захотела объединиться с партией Зеленского «Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими продемократическими европейскими силами», — заявила Тимошенко на съезде партии.

Политика Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.

Происшествия Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Финансы Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.

Экономика Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.

Происшествия Момент столкновения двух автобусов в Сочи попал на видео Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения автобуса с маршрутным такси в Сочи.

Происшествия Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.

Политика Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Общество Власти Солсбери решили выкупить дом Скрипаля Дом, в котором до отравления проживал британский агент и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, будет выкуплен городским советом Солсбери.

Общество В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.

Происшествия На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.

Автоспорт Феттель посмеялся над названием СМИ во время пресс-конференции Пилот "Феррари" Себастьян Феттель посмеялся над необычным названием СМИ во время пресс-конференции после квалификации Гран-при Канады "Формулы-1", передает "Советский спорт".