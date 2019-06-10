Экономика
Всемирный банк назвал пять угроз российской экономикеEastRussia 01:06
Всемирный банк назвал пять факторов, которые угрожают российской экономике в среднесрочной перспективе.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.РБКвчера в 18:32
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Политика
Песков прокомментировал дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 07:08
Политика
Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:10
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Экономика
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженого
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мороженое и на что обращать внимание перед покупкой. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Террористам в Идлибе поблажек не будет, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и армия Сирии не будут оставлять без ответа действия террористов в Идлибе, ситуация будет урегулирована без каких-либо поблажек террористам.
Обновлено в 07:08
Экономика
Саудовская Аравия оценит качество российской пшеницы для ее импорта
По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, разрешение на поставки может быть дано в июле.
Обновлено в 07:05
Авто
Британский суперкар Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором
Британский суперкар Ultima RS уже совсем скоро дебютирует на фестивале скорости в Гудвуде.
Обновлено 08 июня в 10:33
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 08:42
Единоборства
Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза
Обновлено в 06:52
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Политика
Глава МВД Белоруссии ушел в отставку
Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич сообщил, что обратился к президенту республики Александру Лукашенко с рапортом об отставке, и он эту отставку принял.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир»
Сегодня, 10 июня, в нескольких районах Крыма сотрудники ФСБ проводят следственные действия по месту жительства предполагаемых лидеров запрещённой в России экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Тука рассказал, какой приказ верховного главнокомандующего ВСУ проигнорируют
Замминистра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука утверждает, что Вооруженные силы Украины проигнорировали бы приказ не отвечать на обстрелы со стороны ополченцев Донбасса, даже если бы он исходил от верховного главнокомандующего.
Обновлено в 03:01
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Происшествия
Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера осудили на 11 лет
Обновлено в 06:42
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Происшествия
Фура врезалась в колонну МЧС на трассе под Тулой
Авария произошла на 201-м км трассы М-4 «Дон». Колонна МЧС направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.
Обновлено в 05:44
Политика
Иран не увидел необходимости в С-400
Обновлено в 04:58
Происшествия
СК начал проверку после избиения девочки и пенсионерки в Зеленограде
Следствие начало проверку информации об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде.
Обновлено в 07:15