Всемирный банк назвал пять угроз российской экономикеEastRussia 01:06

с чего всё началось

Всемирный банк назвал пять факторов, которые угрожают российской экономике в среднесрочной перспективе.

Политика Песков прокомментировал дело журналиста Голунова Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.

Политика Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.

Экономика Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.

Происшествия Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.

Экономика Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженого Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мороженое и на что обращать внимание перед покупкой. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Армия и оружие Террористам в Идлибе поблажек не будет, заявил Лавров Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и армия Сирии не будут оставлять без ответа действия террористов в Идлибе, ситуация будет урегулирована без каких-либо поблажек террористам.

Экономика Саудовская Аравия оценит качество российской пшеницы для ее импорта По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, разрешение на поставки может быть дано в июле.

Авто Британский суперкар Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором Британский суперкар Ultima RS уже совсем скоро дебютирует на фестивале скорости в Гудвуде.

Происшествия Выброс химикатов в реку произошел на Украине В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".

Футбол Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.

Политика Глава МВД Белоруссии ушел в отставку Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич сообщил, что обратился к президенту республики Александру Лукашенко с рапортом об отставке, и он эту отставку принял.

Происшествия В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» Сегодня, 10 июня, в нескольких районах Крыма сотрудники ФСБ проводят следственные действия по месту жительства предполагаемых лидеров запрещённой в России экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*.

Армия и оружие Тука рассказал, какой приказ верховного главнокомандующего ВСУ проигнорируют Замминистра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука утверждает, что Вооруженные силы Украины проигнорировали бы приказ не отвечать на обстрелы со стороны ополченцев Донбасса, даже если бы он исходил от верховного главнокомандующего.

Футбол Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".

Происшествия Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Происшествия Фура врезалась в колонну МЧС на трассе под Тулой Авария произошла на 201-м км трассы М-4 «Дон». Колонна МЧС направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.