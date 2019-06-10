Экономика
Всемирный банк назвал пять угроз российской экономикеEastRussia 01:06
Всемирный банк назвал пять факторов, которые угрожают российской экономике в среднесрочной перспективе.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.РБКвчера в 18:32
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Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Самая дорогая квартира Казани продается за 139 миллионов рублей, она расположена на последнем, девятом этаже элитного ЖК на ул. Касаткина.
Обновлено в 07:45
Наука
Названы четыре главные угрозы человечеству
Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Лакокрасочный завод горит под Калининградом
На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия
На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна
Как сообщает пресс-служба ведомства, пьяный житель Североуральска выбросил из окна первого этажа трехмесячного мальчика.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж
Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за актера и комика Криса Пратта.
Обновлено в 07:14
Общество
Жители российского города массово захотели бежать в Канаду
Обновлено в 07:36
Общество
На Южном Урале появились первые стобалльники по ЕГЭ-2019
Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги
Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления
Обновлено в 07:38
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима
Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:17
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
Концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях опубликована на официальном сайте правительства РФ.
Обновлено в 07:40
Политика
Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Москве разгромили редакцию «Сноба»
Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.
Обновлено в 07:53
Общество
В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды
Обновлено в 04:56
Кино
Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»
Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Политика
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре
Сайт kp.ru писал о том, что 5 октября 2017-го состоялся первый в истории визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Россию, а в конце прошлого года стало известно о намерении главы РФ посетить Эр-Рияд.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин призвал мировое сообщество искать альтернативы конфронтации
Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество искать альтернативы росту конфронтации и методу санкций, который используется некоторыми странами ради продвижения собственных интересов.
Обновлено в 05:40
Футбол
Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч»
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в финале Лиги Наций над Нидерландами (1:0) подвел итоги завершившегося сезона.
Обновлено в 03:42
Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Политика
МИД России отреагировал на формирование в Молдавии правящей коалиции
В Москве приветствуют формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, заявили в МИД России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Яна Поплавская о фотографии с большим животом: «Жду девочку»
Звезда сопроводила интригующий снимок лаконичным комментарием: «Жду девочку».
Обновлено в 02:51
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Радаеву назвали сроки окончания реконструкции саратовского цирка
Завершить реконструкцию саратовского цирка и сдать объект в эксплуатацию планируется в начале 2020 года.
Обновлено в 07:38