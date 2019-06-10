Экономика
Всемирный банк назвал пять угроз российской экономикеEastRussia 01:06
Всемирный банк назвал пять факторов, которые угрожают российской экономике в среднесрочной перспективе.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.РБКвчера в 18:32
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Общество
ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова
На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Единоборства
Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза
Обновлено в 06:52
Экономика
Инвестиции в развитие водоканала Ижевска оцениваются в 10 млрд рублей
Согласно материалам аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", уставный капитал предприятия составляет 153 млн рублей, выручка за 2017 год - 1 млрд 485 млн рублей, чистая прибыль - 53,8 млн рублей.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»
Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала горячее фото из душа в одном полотенце
Екатерина Климова показала горячее фото из душа в одном полотенце 41-летняя актриса опубликовала серию полуобнаженных снимков.
Обновлено в 05:33
Спорт
В IAAF прокомментировали продление отстранения ВФЛА
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы
Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера
После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Происшествия
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей во время показательных полетов истребителей над Севастополем.
Обновлено в 02:57
Авто
Компания Zero презентовала электрический байк для гонок в Pikes Peak
Представители компании Zero очень серьезно рассчитывают на победу в гонках Pikes Peak в классе Open Heavyweight.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Внебрачную дочь Головина госпитализировали в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 11:37
Интернет
«Яндекс» и Mediascope возобновят сотрудничество
Обе компании пришли к решению возобновить сотрудничество и приступили к совместной разработке методов для измерений в сфере медийной рекламы.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца
Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Политика
Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске
Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Экономика
Мутко: программу поддержки ИЖС могут принять в 2020 году
Программа поддержки индивидуального жилищного строительства может быть принята в 2020 году, заявил в интервью РИА Недвижимость вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Общество
Комплект газет в поддержку Голунова продают в Сети за 15 тысяч рублей
На интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже комплекта из трех российских газет, которые впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной журналисту «Медузы» Ивану Голунову.
Обновлено в 06:42
Политика
Песков прокомментировал дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 06:51
Авто
«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане
Концерн «АвтоВАЗ» в 2017 году выпустил модель Lada Vesta CNG, использующую два вида топлива: бензин и сжатый природный газ.
Обновлено в 07:02
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
Обновлено в 06:24
Политика
Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.
Обновлено в 05:40