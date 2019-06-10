Всемирный банк назвал пять угроз для экономики РоссииНовый День 02:40

с чего всё началось

Ключевые внешние угрозы для развития экономики России, по мнению аналитиков Всемирного банка, состоят в возможном расширении антироссийских санкций, ухудшении настроений на финансовых рынках развивающихся стран и осложнении условий мировой торговли, а также резком падении цен на нефть.

Всемирный банк назвал пять угроз для экономики России

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