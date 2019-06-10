Экономика

Всемирный банк назвал пять угроз для экономики РоссииНовый День 02:40

Ключевые внешние угрозы для развития экономики России, по мнению аналитиков Всемирного банка, состоят в возможном расширении антироссийских санкций, ухудшении настроений на финансовых рынках развивающихся стран и осложнении условий мировой торговли, а также резком падении цен на нефть.
Читать в источнике
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе
 об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
РБКвчера в 18:32

Подробнее о событии

Всемирный банк назвал пять факторов, угрожающих российской экономике

РИА Новости00:31

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

RT на русскомвчера в 18:57

Всемирный банк назвал фактор угрозы финансовой стабильности России

Rambler News Serviceвчера в 17:09

Всемирный банк назвал риски для экономики России

ТАССвчера в 18:13

ВБ назвал угрозу для роста ВВП России

Газета.Ruвчера в 17:53

Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году

РЕН ТВвчера в 17:15

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

РБКвчера в 18:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:44, Ашберн
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Футбол

Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»

Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе

Обновлено в 01:32
Общество

Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Обновлено в 04:04
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Культура

Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты

Обновлено вчера в 09:48
Общество

В Москве зафиксирован температурный рекорд 1999 года

Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Экономика

Ford рассчитался с российскими долгами

Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
Обновлено вчера в 12:05
Общество

В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России

В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Недвижимость

Риелторы оценили совокупную стоимость жилой недвижимости Москвы

Основываясь на планах московского правительства по вводу жилья аналитики Savills прогнозируют, что в 2022 году совокупная стоимость жилья в столице к 2022 году превысит 60 трлн руб. По итогам 2017 года совокупная стоимость всей недвижимости мира достигла рекордного значения в $280,6 трлн, что в 3,5 раза больше совокупного мирового ВВП ($78,3 трлн).
Обновлено в 03:58
Общество

В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова

Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Экс-жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Элина Мазур с кулаками набросилась на Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая является экс-женой Армена Джигарханяна, в эфире НТВ.
Обновлено вчера в 20:56
Футбол

Больной экс-футболист «Зенита» Риксен встретится с фанатами в последний раз

Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини

Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Момент столкновения двух автобусов в Сочи попал на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения автобуса с маршрутным такси в Сочи.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Суд не стал арестовывать журналиста Ивана Голунова

Обновлено 08 июня в 15:19
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

В Туве мужчина спасся от медведя, откусив ему язык. Об этом сообщает телеканал ТВК.
Обновлено в 04:36
Политика

Украина усилила контроль за въезжающими в Молдавию россиянами

«С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, пока усиленно контрразведывательную режим на въезде в Молдову через территорию Украины по радикально настроенных граждан РФ»,— заявили в СБУ.
Обновлено в 04:30
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Общество

Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы

Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Футбол

Паулу Фонсека во вторник подпишет контракт с «Ромой» по схеме «2+1»

Ожидается, что в столице Англии Фонсека подпишет с «Ромой» контракт по схеме «2+1» с окладом 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.
Обновлено в 00:56
Политика

Армия Молдавии не станет вмешиваться в политический кризис в стране

«Национальная армия Молдавии продолжит работу в обычном режиме, не будет вмешиваться в кризис и останется в стороне от политических игр», — указывается в сообщении.
Обновлено в 04:20
Автоспорт

Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное