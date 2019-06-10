Всемирный банк назвал пять угроз для РоссииГазета.Ru 05:06

с чего всё началось

Российскую экономику похоронят резкое падение цен на нефть, ослабление рубля почти на 8% и закредитованность граждан, считает Всемирный банк. И это еще не все риски, которые могут в среднесрочной перспективе увести ВВП страны с роста в 1,2% в отрицательную зону.

Всемирный банк назвал пять угроз для России

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Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.

Политика Кремль обратил внимание на поправку полиции по делу Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что главе государства доложили о задержании корреспондента интернет-издания «Медуза», также Кремль обратил внимание на поправку МВД по данному делу, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Происшествия СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

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Общество МВД хочет выплачивать по полмиллиона за «объективное освещение деятельности полиции» Помимо полумиллиона рублей, лауреатам вручат нагрудной знак, диплом и статуэтку «Святой Георгий». Премия МВД учреждена в 2003 году.

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Политика Зеленский собрался сменить всех губернаторов на Украине Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все действующие губернаторы в стране должны быть заменены.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.

Общество Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.