Всемирный банк назвал пять угроз для РоссииГазета.Ru 05:06

с чего всё началось

Российскую экономику похоронят резкое падение цен на нефть, ослабление рубля почти на 8% и закредитованность граждан, считает Всемирный банк. И это еще не все риски, которые могут в среднесрочной перспективе увести ВВП страны с роста в 1,2% в отрицательную зону.

Всемирный банк назвал пять угроз для России

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