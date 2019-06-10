Экономика

Всемирный банк назвал пять угроз для РоссииГазета.Ru 05:06

Российскую экономику похоронят резкое падение цен на нефть, ослабление рубля почти на 8% и закредитованность граждан, считает Всемирный банк. И это еще не все риски, которые могут в среднесрочной перспективе увести ВВП страны с роста в 1,2% в отрицательную зону.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе
 об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
РБКвчера в 18:32

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Почему Всемирный банк прогнозирует сдержанный рост экономики России в ближайшие годы

RT на русском10:40

Всемирный банк назвал пять угроз для России

Газета.Ru05:06

Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году

РЕН ТВвчера в 17:15

Всемирный банк назвал риски для экономики России

ТАССвчера в 18:13

ВБ назвал возможное расширение санкций угрозой росту экономики России

ПРАЙМвчера в 17:16

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

РБКвчера в 18:32

Всемирный банк назвал фактор угрозы финансовой стабильности России

Rambler News Serviceвчера в 17:09
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Политика

Ципрас попросил президента Греции распустить парламент

Глава кабмина попросил его распустить парламент и назначить парламентские выборы на 7 июля.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 17:56
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Авто

Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили

Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика

На выборы премьера Британии зарегистрировали десять кандидатов

Выборы нового лидера консерваторов стали неизбежны после того, как 7 июня, в пятницу, в отставку с поста главы партии подала премьер страны Тереза Мэй.
Обновлено в 15:14
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Общество

Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз планирует запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 10:59
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Экономика

Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы

Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест более 4 млн руб. на счетах Абызова

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте более 4 млн руб. на счетах экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 12:12
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Общество

В Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов

В прошедшую неделю в Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов в рыболовных орудиях и пластиковом мусоре.
Обновлено в 18:25
Футбол

«Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС

По данным источника, пермякам заплатили 20,3 млн рублей за участие Брайна Идову на чемпионате мира-2018.
Обновлено в 17:17
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

Хлопок газа произошел в многоэтажке в Нижнем Тагиле

Пожар в жилом доме в Нижнем Тагиле начался после хлопка бытового газа, открытое горение уже ликвидировано, сообщает свердловский главк МЧС.
Обновлено в 10:54
Политика

Акция против снятия блокады с Донбасса прошла в Киеве

У здания администрация президента Украины в понедельник, 10 июня, прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 18:23
Игры

Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Paradox Interactive представила трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 на E3 2019.
Обновлено в 13:13
Технологии

«Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность

В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.
Обновлено в 16:30
Политика

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
Обновлено в 16:39
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