Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономикиРБК вчера в 18:32
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.РБКвчера в 18:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Всемирный банк прогнозирует рост российской экономики в этом году на уровне 1,2%
Эхо Москвывчера в 19:04
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Космос
На снимках NASA замечен инопланетный спутник «Черный рыцарь»
Обновлено в 01:00
Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Девять шахтёров погибли под завалами на шахте в Китае
Девять человек погибли, десять получили травмы в результате обвала на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает администрация зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Транспорт
Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту
В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено в 00:59
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзитполов института "Общественное мнение".
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
В Якутии дачник расстрелял семью из трех человек
В Нерюнгринском районе Якутии в минувшее воскресенье 60-летний местный житель расстрелял из дробовика соседей по даче.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об утечке личных данных 900 тысяч россиян
По информации издания, речь идёт о данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Обновлено вчера в 23:02
Игры
E3 2019: Чего ждать от главной игровой выставки года
С 9 по 12 июня пройдет ежегодная выставка видеоигровых достижений E3.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
МИД РФ о слушаниях в Гааге: суд морской, а вопрос касается суши
МИД РФ заявил, что у арбитража в Гааге нет необходимых компетенций в рассмотрении дела о принадлежности Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Шоу-бизнес
Младшую дочку Елены Подкаминской перепутали с мальчиком
Младшую дочку российской актрисы театра и кино Елены Подкаминской перепутали с мальчиком.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Советы по выбору мороженого дал Роспотребнадзор
Обновлено в 00:09
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища в Канаде
Обновлено вчера в 10:52
Экономика
В России снизилось число бедных
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за 2018 год число бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Путешествия
Путешественники назвали худшие места в поездах
Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
Наука
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено 07 июня в 03:03
Игры
Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколения
Обновлено в 01:35
Происшествия
Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова
В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
Обновлено в 01:15
Единоборства
Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Политика
«Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт 20 июня
Как стало известно в воскресенье, 9 июня, передача «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт 20 июня в полдень.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39