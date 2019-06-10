Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономикиРБК вчера в 18:32

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.
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Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе
 об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
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Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

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