Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономикиРБК вчера в 18:32

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Общество Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.

Происшествия Девять шахтёров погибли под завалами на шахте в Китае Девять человек погибли, десять получили травмы в результате обвала на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает администрация зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.

Политика НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

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Транспорт Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.

Спорт Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.

Политика Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзитполов института "Общественное мнение".

Происшествия В Якутии дачник расстрелял семью из трех человек В Нерюнгринском районе Якутии в минувшее воскресенье 60-летний местный житель расстрелял из дробовика соседей по даче.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об утечке личных данных 900 тысяч россиян По информации издания, речь идёт о данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.

Игры E3 2019: Чего ждать от главной игровой выставки года С 9 по 12 июня пройдет ежегодная выставка видеоигровых достижений E3.

Политика МИД РФ о слушаниях в Гааге: суд морской, а вопрос касается суши МИД РФ заявил, что у арбитража в Гааге нет необходимых компетенций в рассмотрении дела о принадлежности Крымского полуострова.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Шоу-бизнес Младшую дочку Елены Подкаминской перепутали с мальчиком Младшую дочку российской актрисы театра и кино Елены Подкаминской перепутали с мальчиком.

Экономика В России снизилось число бедных Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за 2018 год число бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения.

Происшествия В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.

Путешествия Путешественники назвали худшие места в поездах Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.

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Происшествия Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».

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Политика «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт 20 июня Как стало известно в воскресенье, 9 июня, передача «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт 20 июня в полдень.