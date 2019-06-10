Экономика
Всемирный банк назвал риски российской экономикиИзвестия 01:35
В докладе отмечается, что бюджет страны теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за теневой занятости. 5 июня ВБ в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» сообщил о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.РБКвчера в 18:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Происшествия
Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:30
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Общество
Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание
Стало известно, почему состояние музыкального продюсера Бари Алибасова является критическим.
Обновлено в 08:08
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Зеленограде задержали напавшую на пенсионерку и ребенка женщину
Подмосковные полицейские задержали женщину, напавшую на малолетнего ребенка и пенсионерку в Зеленограде.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Пожар произошел на пороховом заводе в Казани
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море
В Национальном центре управления обороной заявили, что ВМФ следит за учениями НАТО, которые начались в Балтийском море.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Происшествия
Хабенский поддержал журналиста Голунова на открытии «Кинотавра»
Обновлено вчера в 13:58
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
В смартфонах на Android нашли встроенный вирус
Специалисты Google выяснили, что хакеры смогли установить вирусы на некоторые смартфоны с системой Android еще до выхода гаджетов в продажу.
Обновлено в 05:39
Финансы
ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро
Банк России понизил с 11 июня официальный курс доллара США почти на 25 копеек до 64,7919 рубля.
Обновлено в 06:45
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Саратовской области в холодильнике нашли труп 8-летнего мальчика
В Саратовской области в холодильнике нашли труп 8-летнего мальчика. Трагический инцидент случился в Александрово-Гайском районе.
Обновлено в 02:35
Музыка
Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Гаджеты
Xiaomi лишила недорогие смартфоны тестовых прошивок MIUI
Компания Xiaomi сообщила о намерении сфокусироваться на разработке бета-версий прошивок MIUI только для новых смартфонов и исключила из программы бета-тестирования «старые» модели смартфонов.
Обновлено в 10:30