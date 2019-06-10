Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономикиРБК вчера в 18:32

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.
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Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе
 об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
РБКвчера в 18:32

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Почему Всемирный банк прогнозирует сдержанный рост экономики России в ближайшие годы

RT на русском10:40

Всемирный банк назвал пять угроз для России

Газета.Ru05:06

Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году

РЕН ТВвчера в 17:15

Всемирный банк назвал риски для экономики России

ТАССвчера в 18:13

ВБ назвал возможное расширение санкций угрозой росту экономики России

ПРАЙМвчера в 17:16

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

РБКвчера в 18:32

Всемирный банк назвал фактор угрозы финансовой стабильности России

Rambler News Serviceвчера в 17:09
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Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Пассажирка самолета по ошибке открыла запасной выход вместо туалета

Рейс самолетом Boeing 737-340 пакистанских авиакомпании задержали из-за пассажирки, которая случайно открыла дверь аварийного выхода, перепутав его с туалетом, сообщает Independent.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Reuters обвинило РФ в убийстве 25 мирных жителей в Сирии

Напомним, с самого начала российской кампании в Сирии, западные СМИ и правозащитные организации обвиняют ВКС в нанесении ударов по мирным жителям.
Обновлено в 16:55
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Авто

В мае продажи автомобилей с пробегом рухнули в России

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам мая этого года в России было продано 428 000 легковых автомобилей с пробегом, что на 12% меньше аналогичного показателя 2018 года.
Обновлено в 07:30
Общество

Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по обществознанию

Сегодня, 10 июня, в Брянской области выпускники школ напишут Единый государственный экзамен по обществознанию.
Обновлено вчера в 23:51
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Политика

Тимошенко предложила Зеленскому создать коалицию

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее партия готова создать коалицию с партией нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Обновлено в 09:59
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Происшествия

Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Культура

Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца

Обновлено в 16:17
Общество

Представлена концепция нового КоАП

Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Политика

Зеленского обозвали губернатором Малороссии

В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:59
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Баскетбол

Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА

Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
Футбол

Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию

Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана

Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

Новый танковый полк развернут на Смоленщине

По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено в 08:02
Футбол

Базелюк официально покинул ЦСКА

В понедельник, десятого июня, 26-летний футболист столичного ЦСКА Константин Базелюк покинул армейский коллектив в статусе свободного агента.
Обновлено в 09:29
Футбол

Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
Обновлено в 16:38
Космос

Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 14:00
Интернет

«Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность

В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Авто

С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов

В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.
Обновлено в 12:03
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