Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономикиРБК вчера в 18:32

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия Пассажирка самолета по ошибке открыла запасной выход вместо туалета Рейс самолетом Boeing 737-340 пакистанских авиакомпании задержали из-за пассажирки, которая случайно открыла дверь аварийного выхода, перепутав его с туалетом, сообщает Independent.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Армия и оружие Reuters обвинило РФ в убийстве 25 мирных жителей в Сирии Напомним, с самого начала российской кампании в Сирии, западные СМИ и правозащитные организации обвиняют ВКС в нанесении ударов по мирным жителям.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Авто В мае продажи автомобилей с пробегом рухнули в России Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам мая этого года в России было продано 428 000 легковых автомобилей с пробегом, что на 12% меньше аналогичного показателя 2018 года.

Общество Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по обществознанию Сегодня, 10 июня, в Брянской области выпускники школ напишут Единый государственный экзамен по обществознанию.

Музыка Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.

Политика Тимошенко предложила Зеленскому создать коалицию Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее партия готова создать коалицию с партией нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».

Происшествия Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Общество Представлена концепция нового КоАП Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.

Политика Зеленского обозвали губернатором Малороссии В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.

Происшествия На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.

Баскетбол Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.

Футбол Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020.

Шоу-бизнес Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.

Политика СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.

Армия и оружие Новый танковый полк развернут на Смоленщине По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.

Футбол Базелюк официально покинул ЦСКА В понедельник, десятого июня, 26-летний футболист столичного ЦСКА Константин Базелюк покинул армейский коллектив в статусе свободного агента.

Футбол Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.

Космос Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Интернет «Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.

Происшествия Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.