Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономикиРБК вчера в 18:32
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.РБКвчера в 18:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:01, Ашберн
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Пассажирка самолета по ошибке открыла запасной выход вместо туалета
Рейс самолетом Boeing 737-340 пакистанских авиакомпании задержали из-за пассажирки, которая случайно открыла дверь аварийного выхода, перепутав его с туалетом, сообщает Independent.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Reuters обвинило РФ в убийстве 25 мирных жителей в Сирии
Напомним, с самого начала российской кампании в Сирии, западные СМИ и правозащитные организации обвиняют ВКС в нанесении ударов по мирным жителям.
Обновлено в 16:55
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Авто
В мае продажи автомобилей с пробегом рухнули в России
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам мая этого года в России было продано 428 000 легковых автомобилей с пробегом, что на 12% меньше аналогичного показателя 2018 года.
Обновлено в 07:30
Общество
Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по обществознанию
Сегодня, 10 июня, в Брянской области выпускники школ напишут Единый государственный экзамен по обществознанию.
Обновлено вчера в 23:51
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Тимошенко предложила Зеленскому создать коалицию
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее партия готова создать коалицию с партией нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Обновлено в 09:59
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Происшествия
Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове
Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Культура
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Общество
Представлена концепция нового КоАП
Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленского обозвали губернатором Малороссии
В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:59
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Баскетбол
Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА
Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Футбол
Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию
Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана
Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
Новый танковый полк развернут на Смоленщине
По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено в 08:02
Футбол
Базелюк официально покинул ЦСКА
В понедельник, десятого июня, 26-летний футболист столичного ЦСКА Константин Базелюк покинул армейский коллектив в статусе свободного агента.
Обновлено в 09:29
Футбол
Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово
Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
Обновлено в 16:38
Космос
Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос
Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 14:00
Интернет
«Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность
В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице
Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Авто
С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов
В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.
Обновлено в 12:03