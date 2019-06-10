Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономикиРБК 18:32

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Возможность расширения экономических санкций является негативным фактором, угрожающим росту российской экономики в среднесрочной перспективе, к позитивным для роста факторам относятся национальные проекты, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России.

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

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