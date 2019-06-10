Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономикиРБК вчера в 18:32
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.РБКвчера в 18:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Здоровье
Легендарный академик Евгений Чазов отмечает 90-летие
Обновлено в 00:19
Происшествия
На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения
По сообщениям местных СМИ, погибший Владимир Хапалов, которому было 64 года, возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
В НАТО назвали цель учений в Балтийском море
Обновлено в 02:43
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Задержаны похитители алмазного сырья «Алросы»
Сотрудники ФСБ и СК РФ выявили хищения алмазного сырья на десятки миллионов рублей у компании "Алроса".
Обновлено в 03:00
Здоровье
В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции
На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке
Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск
Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Кино
Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»
Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Расул Султанов уволен с должности председателя правительства
Не успели мы написать о том, что сегодня планируется отставка Султанова, как это было подтверждено официально.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Международный «Авиадартс» снова пройдёт под Рязанью
«Победители состязаний примут участие в международном этапе конкурса, который пройдёт на полигоне Дубровичи под Рязанью», – говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Обновлено в 02:08
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове
В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов
Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщили СМИ
По меньшей мере 11 человек погибли, не менее 25 получили ранения в результате крупной аварии, которая произошла в понедельник утром в восточном индийском штате Джаркханд, передает агентство ANI.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Китайское судно арестовано в японских водах
Китайское рыболовецкое судно, добывавшее тунца, остановлено в японской исключительной экономической зоне.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Китае девять человек погибли при обвале на шахте
Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Теннис
Барти возглавила чемпионскую гонку WTA
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 июня австралийка Эшли Барти, выигравшая «Ролан Гаррос», поднялась на первую строчку, чешка Маркета Вондроушова — на седьмую, британка Йоханна Конта — на девятую.
Обновлено в 01:41