Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономикиРБК вчера в 18:32

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

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Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Происшествия На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения По сообщениям местных СМИ, погибший Владимир Хапалов, которому было 64 года, возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Происшествия Задержаны похитители алмазного сырья «Алросы» Сотрудники ФСБ и СК РФ выявили хищения алмазного сырья на десятки миллионов рублей у компании "Алроса".

Здоровье В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.

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Происшествия Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Происшествия В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Происшествия В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.

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Футбол Сборная Португалии выиграла Лигу Наций Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.

Политика Расул Султанов уволен с должности председателя правительства Не успели мы написать о том, что сегодня планируется отставка Султанова, как это было подтверждено официально.

Происшествия Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Армия и оружие Международный «Авиадартс» снова пройдёт под Рязанью «Победители состязаний примут участие в международном этапе конкурса, который пройдёт на полигоне Дубровичи под Рязанью», – говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Энергетика В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4% Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Происшествия Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.

Экономика Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.

Происшествия В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщили СМИ По меньшей мере 11 человек погибли, не менее 25 получили ранения в результате крупной аварии, которая произошла в понедельник утром в восточном индийском штате Джаркханд, передает агентство ANI.

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Экономика Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.