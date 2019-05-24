Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран регионаКоммерсантъ 01:59

Эксперты Всемирного банка пришли к выводу, что Украина является одной из беднейших стран региона с точки зрения ВВП на душу населения. Она стоит в одном ряду с Молдавией, Арменией и Грузией, говорится в спецдокладе Всемирного банка (.pdf).

Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона

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