Экономика

Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран регионаКоммерсантъ 01:59

Эксперты Всемирного банка пришли к выводу, что Украина является одной из беднейших стран региона с точки зрения ВВП на душу населения. Она стоит в одном ряду с Молдавией, Арменией и Грузией, говорится в спецдокладе Всемирного банка (.pdf).
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Европе оценили уровень бедности на Украине. До соседней Польши еще 50 лет

URA.Ruвчера в 22:37

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

Газета.Ru03:24

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

РБК00:12

Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона

Коммерсантъ01:59

Всемирный банк заявил о бедности украинцев

Телеканал 360°вчера в 21:07

Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

РЕН ТВвчера в 19:31

Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

РИА Новостивчера в 18:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Происшествия

Осужденного по делу Шакро Молодого генерала СК досрочно освободили

Суд Нижнего Тагила освободил генерала Следственного комитета России Дениса Никандрова.
Обновлено в 07:11
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Общество

Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Авто

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Общество

Курск отмечает День славянской письменности и культуры

Концерт продолжит региональный хоровой фестиваль. И сегодня на маршрут выйдет «Трамвай-книгочей».
Обновлено в 02:23
Политика

Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

19-летняя Стефания Маликова посетила театр вместе с бойфрендом

Дочь популярного исполнителя Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания растет настоящей красавицей, поэтому неудивительно, что у нее есть поклонники.
Обновлено в 01:41
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество

В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно

В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно Кафе "ДоброДомик", расположенное на Детской улице в Петербурге, которое бесплатно кормило обедами пенсионеров, закрыто на проверку до 28 мая.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Происшествия

После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Экономика

В России запретили табло с курсами валют

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
Обновлено в 05:09
Происшествия

ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне

Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»

Обновлено в 04:00
Политика

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Политика

Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения

Обновлено в 05:40
Гаджеты

Nook GlowLight Plus — электронная книга Barnes & Noble с самым большим экраном

Модель GlowLight Plus имеет экран E-Ink размером 7,8 дюймов по диагонали — самый большой среди электронных книг Barnes & Noble (ранее была доступна модель GlowLight Plus с экраном размером 6 дюймов).
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на серой линии

Обновлено вчера в 17:12
Наука

В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы

Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Бузова в Стамбуле устроила фотосъёмку в банном халате

Телеведущая устроила импровизированную фотосъёмку в Стамбуле, по достоинству оценив пейзаж.
Обновлено в 04:47
Транспорт

Таллин и Санкт-Петербург свяжет скоростной поезд

Обновлено в 05:41
Футбол

«Локомотив» хочет подписать защитника «Рубина» Сорокина

Защитник «Рубина» Егор Сорокин может сменить клуб. В его трансфере заинтересован «Локомотив» и лично главный тренер команды Юрий Семин.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Подмосковье женщина из ревности заказала убийство своей подруги

Женщина из ревности за четыре миллиона рублей заказала убийство своей знакомой в Подмосковье, она и двое исполнителей задержаны и сознались в совершении преступления, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
Обновлено в 06:07
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Футбол

Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием

Обновлено в 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное