Экономика
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран регионаLenta.ru 03:27
По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка. Отмечается, что по этому показателю страна находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии.
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Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов
Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
«Мое тело становится дряблым» — Деми Мур устала бороться со старением
О возрасте, а точнее о старении разоткровенничалась с публикой, выступающая в качестве спикера Деми Мур.
Обновлено в 02:00
Общество
Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускников
Директор школы № 74 во Владивостоке написала заявление на увольнение после того, как несколько выпускников явились на последний звонок в БДСМ-костюмах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:25
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Политика
На Украине началась избирательная кампания по досрочным выборам в Раду
На Украине в пятницу, 24 мая, официально начался избирательный процесс по досрочным выборам в парламент — Верховную раду.
Обновлено в 01:51
Политика
Мединский заявил о 600 годах предвзятости к России
Министр культуры Владимир Мединский, отвечая на слова представлявшего Россию на «Евровидении-2019» певца Сергея Лазарева о предвзятости на песенном конкурсе, напомнил о столетиях несправедливого отношения к стране со стороны Европы.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Политика
В Нидерландах прошли выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок
Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Политика
Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил послу Казахстана Ермухамету Ертысбаеву активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Дагестане ликвидировали трёх боевиков
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Музыка
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Экономика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу
Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено вчера в 06:30