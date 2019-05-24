Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран регионаLenta.ru 03:27

По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка. Отмечается, что по этому показателю страна находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии.

Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона

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