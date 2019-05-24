Экономика

Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран регионаLenta.ru 03:27

По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка. Отмечается, что по этому показателю страна находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии.
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Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона

Коммерсантъ01:59

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

Газета.Ru03:24

Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

РИА Новостивчера в 18:55

В Европе оценили уровень бедности на Украине. До соседней Польши еще 50 лет

URA.Ruвчера в 22:37

Всемирный банк заявил о бедности украинцев

Телеканал 360°вчера в 21:07

Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

РЕН ТВвчера в 19:31

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

РБК00:12
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Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
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СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

Обновлено вчера в 12:03
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В Вооруженных силах России появилось звание главного сержанта

Обновлено в 04:04
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов

Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

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«Мое тело становится дряблым» — Деми Мур устала бороться со старением

О возрасте, а точнее о старении разоткровенничалась с публикой, выступающая в качестве спикера Деми Мур.
Обновлено в 02:00
Общество

Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускников

Директор школы № 74 во Владивостоке написала заявление на увольнение после того, как несколько выпускников явились на последний звонок в БДСМ-костюмах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:25
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Политика

На Украине началась избирательная кампания по досрочным выборам в Раду

На Украине в пятницу, 24 мая, официально начался избирательный процесс по досрочным выборам в парламент — Верховную раду.
Обновлено в 01:51
Политика

Мединский заявил о 600 годах предвзятости к России

Министр культуры Владимир Мединский, отвечая на слова представлявшего Россию на «Евровидении-2019» певца Сергея Лазарева о предвзятости на песенном конкурсе, напомнил о столетиях несправедливого отношения к стране со стороны Европы.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Обновлено вчера в 22:53
Экономика

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Политика

В Нидерландах прошли выборы в Европарламент

Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Авто

Hyundai Solaris оказался самым распространённым автомобилем в Москве

Обновлено в 01:42
Происшествия

Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок

Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Политика

Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил послу Казахстана Ермухамету Ертысбаеву активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

В Дагестане ликвидировали трёх боевиков

Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Музыка

Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:13
Экономика

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Обновлено в 03:11
Экономика

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу

Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено вчера в 06:30
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