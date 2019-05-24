Экономика

Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших странГазета.Ru 03:18

Украина остается одной из самых бедных стран региона по уровню ВВП на душу населения. Об этом сообщается в специальном докладе Всемирного банка. Уточняется, что на данный момент Украина по финансовому показателю находится на уровне Армении, Грузии и Молдавии.
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РЕН ТВвчера в 19:31

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