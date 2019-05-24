Экономика
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших странГазета.Ru 03:18
Украина остается одной из самых бедных стран региона по уровню ВВП на душу населения. Об этом сообщается в специальном докладе Всемирного банка. Уточняется, что на данный момент Украина по финансовому показателю находится на уровне Армении, Грузии и Молдавии.
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Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Общество
Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах
В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Экономика
МВФ спрогнозировал темп роста ВВП России на уровне 1,4%
Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
Обновлено в 04:01
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Футбол
Ван Перси назвал шесть сильнейших игроков в своей карьере
Бывший форвард лондонского «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Робин ван Перси обозначил шестерку лучших одноклубников в своей карьере.
Обновлено в 03:52
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Мэр Екатеринбурга рассказал о слушаниях по вопросу строительства храма
В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что нужно выбрать более подходящее место для возведения храма святой Екатерины, он попросит главу Екатеринбурга не включать сквер в перечень вариантов новой площадки для строительства.
Обновлено в 04:45
Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.
Обновлено в 02:10
Политика
Названы угрозы, при которых возможна изоляция Рунета
Отмечается, что в случае высокого уровня угрозы ответственным за управление российским сегментом интернета будет Роскомнадзор.
Обновлено в 04:05
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Юлия Савичева лечилась после выкидыша
Обновлено в 03:00
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Общество
На Ямале отмечают День славянской письменности и культуры
Сегодня, 24 мая, празднуют День славянской письменности и культуры.
Обновлено в 01:10
Общество
Роскачество выбрало лучшие марки глазированных сырков
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
«Цветут молодые». Глушаков оценил шутку болельщиков
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков оценил шутку болельщиков о трансферной компании клуба.
Обновлено в 05:13
Здоровье
Диетолог рассказала о простом способе ускорить обмен веществ
Главврач клиники здорового питания, диетолог Марина Копытько рассказала, как ускорить обмен веществ.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты
По данным МГБ ДНР, украинские силовики готовили теракты на территории ДНР.
Обновлено вчера в 15:12