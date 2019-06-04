Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономикиРБК 04 июня в 19:26

с чего всё началось

Всемирный банк в очередной раз снизил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году. По сравнению с последними, апрельскими, оценками снижение составило 0,3%. В опубликованном 4 июня докладе организации указывается, что темпы роста ВВП в России, согласно новым прогнозам, составят уже 1,2%.

Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики

Экономика EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).

Религия Православные отмечают Вознесение Господне Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Путешествия Туристам в Амстердаме предложат на один день выйти замуж за гида В Амстердаме придумали необычный формат экскурсий: туристам предлагают на один день сыграть свадьбу с местным жителем, а затем отправиться в совместный краткосрочный "медовый месяц", чтобы узнать город.

Происшествия Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.

Авто Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины Американский концерн подписал соглашение с компанией Michelin о поставках безвоздушных шин, которые будут применяться на автономных электрокарах.

Происшествия Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Происшествия В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.

Происшествия В базе ГИБДД произошел сбой по всей России В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.

Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия Поезд метро сошел с рельсов в Японии В японском городе Иокогама поезд сошел с рельсов в метрополитене. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Происшествия В Махачкале горит онкологический центр Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС, вечером 5 мая к дежурным поступил сигнал о ЧП в в Махачкале по улице Акушинского, 24, где располагается объект здравоохранения.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.

Происшествия Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Баскетбол ЦСКА сыграет с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ В Москве состоится первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретятся столичный ЦСКА и подмосковный «Химки».

Футбол Неймар получил травму в матче с Катаром Лидер сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский матч против команды Катара.

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Наука Для продления жизни. Определено достаточное число шагов в день Ученые отмечают, что до конца так и не смогли выяснить, откуда же взялась "магическая" цифра в 10 000 шагов в день.

Общество Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2019 года изъяли из оборота более 220 тонн некачественных овощей, сообщается на сайте ведомства.