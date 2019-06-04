Экономика
Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономикиРБК 04 июня в 19:26
Всемирный банк в очередной раз снизил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году. По сравнению с последними, апрельскими, оценками снижение составило 0,3%. В опубликованном 4 июня докладе организации указывается, что темпы роста ВВП в России, согласно новым прогнозам, составят уже 1,2%.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомости04 июня в 17:13
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