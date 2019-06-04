Всемирный банк заявил о рекордном росте российской экономикиПолитическая Экспертиза вчера в 19:53

с чего всё началось

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций», передает РИА Новости.

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Культура Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.

Политика Путин и Си Цзиньпин вместе уехали из Кремля на лимузине Aurus Путин и Си Цзиньпин осмотрели во дворе Кремлевского дворца китайские внедорожники Haval, которые собирают в Тульской области, и уехали на одном лимузине Аурус. pic.twitter.com / mTnsQCQFd7 — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Экономика После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «дачное хозяйство» Максим Галкин опубликовал у себя в инстаграм видео, на котором показал, что растет на их с Аллой участке около дома.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Политика Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Политика Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.

Футбол ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Общество Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.

Политика Трамп считает, что Китай подпишет новую торговую договоренность с США Китай пойдет на подписание новой торговой договоренности с Соединенными Штатами, содержащей более выгодные для американской стороны условия.

Экономика На ПМЭФ состоялась сессия «Малый бизнес в городской экономике» В нулевой день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась сессия «Малый бизнес в городской экономике», сообщает «Газета.Ru».

Политика Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.

Футбол Португалия — Швейцария 0:0 (1-й тайм) Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.

Политика Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Происшествия Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.

Политика Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.