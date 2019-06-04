Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономикиРБК вчера в 19:26

с чего всё началось

Всемирный банк в очередной раз снизил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году. По сравнению с последними, апрельскими, оценками снижение составило 0,3%. В опубликованном 4 июня докладе организации указывается, что темпы роста ВВП в России, согласно новым прогнозам, составят уже 1,2%.

Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики

Политика Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.

Армия и оружие Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос» Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".

Политика Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.

Авто В Тульской области начал работу завод Great Wall Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.

Политика Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Политика Глава Астраханской области покинул пост ради спецслужб Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку ради работы в спецслужбах.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Футбол UEFA оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал на 15 тысяч евро модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»—«Тоттенхем», передает Marcа.

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали девятерых экоактивистов В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона, сообщил проект «ОВД-Инфо».

Политика МТС и Huawei займутся развитием 5G в России Китайская компания Huawei и крупнейший российский оператор МТС подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019–2020 годах.

Общество Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.

Авто «Автотор» начал производство внедорожника BMW X7 Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.

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Общество Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Происшествия Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову Головинский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в хулиганстве аспиранту МГУ имени Ломоносова Азату Мифтахову.

Происшествия Суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке Красногорский городской суд арестовал Нарека Степаняна по делу об убийстве экс-спецназовца в драке в Подмосковье, передает РИА "Новости".

Происшествия В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.

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