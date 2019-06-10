Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедностьREGNUM 20:02

Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности. Согласно отчету ведомства, по данным за 2018 год, этот показатель составил 12,9%.

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность

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