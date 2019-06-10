Финансы
Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедностьREGNUM 20:02
Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности. Согласно отчету ведомства, по данным за 2018 год, этот показатель составил 12,9%.
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Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова заявил об осложнениях у отца
Обновлено в 20:03
Космос
На Марсе обнаружили дома и технику
Исследователь космического пространства заявил, что совсем недавно ему удалось рассмотреть на снимках с Красной планеты заброшенные дома и технику.
Обновлено в 15:41
Футбол
Роналду завоевал 29-й трофей в карьере и второй со сборной
Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв в финале Голландию (1:0). Для капитана португальцев Криштиану Роналду это второй трофей с национальной командой и 29-й – в общей сложности.
Обновлено в 16:45
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено в 22:40
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни
Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Киселев раскрыл результаты теста Голунова на наркотики
Телеведущий Дмитрий Киселев раскрыл результаты теста на наркотики задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:24
Футбол
Роберто Карлос выступил против кардинального пересмотра состава «Реала»
Бывший лидер «Реала» Роберто Карлос отметил, что нынешний состав команды способен решать большие задачи.
Обновлено в 22:16
Происшествия
Число жертв боевых действий в Триполи превысило 650
Число погибших в результате боевых действий в Триполи увеличилось до 653 человек.
Обновлено в 22:37
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Обновлено в 14:31
Культура
Прима-балерина Большого отметит юбилей премьерой
Обновлено в 19:23
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
Жена Семака рассказала историю про него и Слуцкого
Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала историю, связанную с Леонидом Слуцким, который сейчас возглавляет "Витесс".
Обновлено в 17:39
Политика
Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе
Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:23
Политика
Спикер парламента Молдавии высказалась о его роспуске
Ранее сообщалось, что парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда.
Обновлено в 17:11
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 19:19
Спорт
Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram.
Обновлено в 20:42
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Житель Якутии расстрелял семью из трех человек
Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Единоборства
Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде
12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55