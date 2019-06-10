Финансы

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедностьREGNUM 20:02

Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности. Согласно отчету ведомства, по данным за 2018 год, этот показатель составил 12,9%.
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Исполнение национальных проектов ускорит экономический рост России лишь после 2021 г

Эхо Москвы21:04

Заем как у людей

Коммерсантъ17:02

Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ

Газета.Ru18:42

Всемирный банк подготовил «Доклад об экономике России»

Взгляд.ру18:33

России предрекли снижение бедности

Lenta.ru17:58

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность

REGNUM20:02
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова заявил об осложнениях у отца

Обновлено в 20:03
Космос

На Марсе обнаружили дома и технику

Исследователь космического пространства заявил, что совсем недавно ему удалось рассмотреть на снимках с Красной планеты заброшенные дома и технику.
Обновлено в 15:41
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Общество

Опубликована декларация о доходах Рамзана Кадырова за 2018 год

Обновлено в 10:48
Футбол

Роналду завоевал 29-й трофей в карьере и второй со сборной

Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв в финале Голландию (1:0). Для капитана португальцев Криштиану Роналду это второй трофей с национальной командой и 29-й – в общей сложности.
Обновлено в 16:45
Автоспорт

Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено в 22:40
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Происшествия

«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Происшествия

Киселев раскрыл результаты теста Голунова на наркотики

Телеведущий Дмитрий Киселев раскрыл результаты теста на наркотики задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:24
Футбол

Роберто Карлос выступил против кардинального пересмотра состава «Реала»

Бывший лидер «Реала» Роберто Карлос отметил, что нынешний состав команды способен решать большие задачи.
Обновлено в 22:16
Происшествия

Число жертв боевых действий в Триполи превысило 650

Число погибших в результате боевых действий в Триполи увеличилось до 653 человек.
Обновлено в 22:37
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

Обновлено в 14:31
Происшествия

Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено в 11:35
Культура

Прима-балерина Большого отметит юбилей премьерой

Обновлено в 19:23
Происшествия

Девять шахтеров погибли в результате ЧП на северо-востоке Китая

Обновлено в 22:30
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Футбол

Жена Семака рассказала историю про него и Слуцкого

Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала историю, связанную с Леонидом Слуцким, который сейчас возглавляет "Витесс".
Обновлено в 17:39
Политика

Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе

Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:23
Политика

Спикер парламента Молдавии высказалась о его роспуске

Ранее сообщалось, что парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда.
Обновлено в 17:11
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 19:19
Спорт

Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram.
Обновлено в 20:42
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Житель Якутии расстрелял семью из трех человек

Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
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Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде

12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
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