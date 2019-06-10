Финансы

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедностьREGNUM 20:02

Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности. Согласно отчету ведомства, по данным за 2018 год, этот показатель составил 12,9%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность

REGNUM20:02

Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ

Газета.Ru18:42

Всемирный банк подготовил «Доклад об экономике России»

Взгляд.ру18:33

России предрекли снижение бедности

Lenta.ru17:58

Заем как у людей

Коммерсантъ17:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Ксения Бородина с мужем отдыхает в Турции

Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу

Обновлено в 10:00
Политика

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Экономика

Голикова: потери соцфондов из-за теневой занятости составляют около 2,3 трлн рублей в год

Социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год из-за теневой занятости граждан.
Обновлено в 19:24
Культура

Прима-балерина Большого отметит юбилей премьерой

Обновлено в 19:23
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Транспорт

ГАИ начнёт массовую установку камер на дорогах

Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах, законность установки которых проверяет Генпрокуратура.
Обновлено в 20:29
Политика

Британии пригрозили дефолтом при невыплате $50 млрд до выхода из ЕС

Агентство Reuters со ссылкой на близкий к президенту Франции Эмманюэлю Макрону источник сообщает, что, если Великобритания не выплатит задолженность перед Евросоюзом в объёме 39 миллиардов фунтов (50 миллиардов долларов, или более 3 триллионов 200 миллиардов рублей), в стране должен быть объявлен дефолт.
Обновлено в 14:59
Здоровье

Ирландка сбросила 60 кг из-за грубого замечания и чуть не умерла

Обновлено в 15:06
Культура

Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.
Обновлено в 18:55
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов

Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Игры

Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett

Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено в 16:34
Общество

Газпромбанк переходит на личности

Обновление интернет-банка грозит его клиентам дополнительными тратами Планируемый переход Газпромбанка с 19 июня на новый интернет-банк сопровождается жалобами клиентов, по данным которых сервис может стать затратным.
Обновлено в 18:57
Политика

В Казахстане выбирают президента страны

Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова

Судя по всему, Богомолов не стал ревновать Собчак к актеру. Как пишет газета "Комсомольская Правда", журналистка приехала в Сочи на неделю.
Обновлено в 13:28
Автоспорт

Франц Тост: Даниил фантастически провёл гонку

Обновлено в 18:48
Общество

РБК подаст иск против агентства РИА ФАН

РБК намерено обратиться в суд с иском о защите деловой репутации к Федеральному агентству новостей (РИА ФАН) из-за публикации об уголовном преследовании корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:05
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Кировском районе Петербурга насмерть сбили человека

В Кировском районе Санкт-Петербурга, около половины первого ночи 10 июня, на пересечении проспекта Стачек и улицы Зайцева Ниссан Алмера насмерть сбил человека.
Обновлено в 19:30
Армия и оружие

Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе

Обновлено в 18:14
Игры

E3 2019: Gears 5 выйдет 10 сентября 2019 года

В рамках пресс-конференции Microsoft на выставке E3 2019 разработчики Gears 5 объявили, что игра выйдет 10 сентября 2019 года на Xbox One и Windows 10.
Обновлено в 17:17
Политика

МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии

Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
Обновлено в 18:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Всемирный банк
Международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. В процессе своего развития Всемирный банк претерпевал различные структурные изменения, поэтому под термином Всемирный банк на разных этапах понимались разные организации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное