Вселенский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), в котором призвал все мировые православные церкви признать ее независимость. Документ опубликован на сайте патриархата.

Политика Политика Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.

Политика Политика Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах

Армия и оружие Армия и оружие Трамп договорился с Эрдоганом о сотрудничестве в Сирии Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск.

Армия и оружие Армия и оружие Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.

Политика Политика Захарова оценила письма посла США о «Северном потоке — 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия—1" прокомментировала угрозы со стороны посла США Ричарда Греннела ввести санкции в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте газопровода "Северный поток — 2", назвав действия дипломата частью программы по сдерживанию России.

Политика Политика Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.

Политика Политика Президент Сербии рассказал об отношениях с Россией и Путиным 7 января президент России Владимир Путин наградил сербского коллегу Александра Вучича орденом Александра Невского.

Политика Политика Кандидатуру Иванки Трамп не выдвигали на пост главы Всемирного банка Замглавы по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что дочь президента Дональда Трампа Иванка намерена возглавить Всемирный банк.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".

Политика Политика В США демократы снова заблокировали санкции против Сирии и союзников Демократы сената Конгресса США в понедельник в третий раз заблокировали рассмотрение законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", который предусматривает введение санкций против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана.

Политика Политика Россия и США проведут в Женеве консультации по Договору о РСМД Россия и США проведут во вторник в Женеве консультации в межведомственном формате по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Мэй призвала парламентариев «еще раз посмотреть» на соглашение с ЕС Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала своих коллег по парламенту "еще раз посмотреть" на предложенное ею соглашение с ЕС перед голосованием, назначенным на вечер вторника.

Политика Политика Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России» "Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины – ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Политика Политика Мадуро назвал нового президента Бразилии современным Гитлером Венесуэльский президент Николас Мадуро считает, что новый президент Бразилии Жаир Болсонару является "Гитлером нашего времени".