Политика
Вселенский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии ПЦУ
Вселенский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии ПЦУРБК16:31
Вселенский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), в котором призвал все мировые православные церкви признать ее независимость. Документ опубликован на сайте патриархата.
РБК16:31
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Патриархат в Стамбуле обнародовал текст томоса об автокефалии новой «церкви» Украины
Комсомольская правда17:27
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Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Трамп договорился с Эрдоганом о сотрудничестве в Сирии
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных
Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено в 20:35
Политика
Захарова оценила письма посла США о «Северном потоке — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия—1" прокомментировала угрозы со стороны посла США Ричарда Греннела ввести санкции в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте газопровода "Северный поток — 2", назвав действия дипломата частью программы по сдерживанию России.
Обновлено в 19:54
Политика
Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина
Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено в 19:05
Политика
Президент Сербии рассказал об отношениях с Россией и Путиным
7 января президент России Владимир Путин наградил сербского коллегу Александра Вучича орденом Александра Невского.
Обновлено в 18:48
Политика
Кандидатуру Иванки Трамп не выдвигали на пост главы Всемирного банка
Замглавы по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что дочь президента Дональда Трампа Иванка намерена возглавить Всемирный банк.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие
На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом
Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".
Обновлено в 21:52
Политика
В США демократы снова заблокировали санкции против Сирии и союзников
Демократы сената Конгресса США в понедельник в третий раз заблокировали рассмотрение законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", который предусматривает введение санкций против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана.
Обновлено в 20:48
Политика
Россия и США проведут в Женеве консультации по Договору о РСМД
Россия и США проведут во вторник в Женеве консультации в межведомственном формате по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:16
Политика
Мэй призвала парламентариев «еще раз посмотреть» на соглашение с ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала своих коллег по парламенту "еще раз посмотреть" на предложенное ею соглашение с ЕС перед голосованием, назначенным на вечер вторника.
Обновлено в 13:05
Политика
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»
"Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины – ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 12:02
Политика
Мадуро назвал нового президента Бразилии современным Гитлером
Венесуэльский президент Николас Мадуро считает, что новый президент Бразилии Жаир Болсонару является "Гитлером нашего времени".
Обновлено в 15:28
Политика
Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора
Указ о создании компании подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 11:00