Всего за сутки курс биткоина превысил 11 тысяч долларовBFM.ru 11:05

По данным биржи CoinMarketCap, в ночь на субботу стоимость биткоина выросла сразу на 10%. Сейчас валюта продается за 11 тысяч 40 долларов. В начале недели Facebook заявил о запуске собственной криптовалюты Libra.

Всего за сутки курс биткоина превысил 11 тысяч долларов

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