Два российских клуба вышли в плей-офф еврокубков впервые с сезона-2014/15 - тогда в 1/16 финала Лиги Европы пробились «Зенит» и «Динамо». В Лиге чемпионов от России стартовали три клуба, но «Спартак» не попал в основной этап, а ЦСКА и «Локомотив» заняли последние места в своих группах.

Все про Спорт ру 07:19