Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Анонимные звонки с угрозами взрывов в московских торговых центрах сделали с телефонного номера, зарегистрированного на Украине. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник уточнил, что неизвестный звонил в службу безопасности ТЦ Москвы.

Все звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделали c Украины

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