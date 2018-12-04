Происшествия

Все вокзалы Москвы решили проверить после сообщений об угрозе взрыва
РБК
12:06

Из зданий всех московских вокзалов эвакуируют людей после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
РБК12:06
с чего всё началось

Источник: девять московских вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва

Кинологи проверяют девять вокзалов в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС11:28

Подробнее о событии

В Москве «заминировали» все железнодорожные вокзалы

РИА Новости12:43

Источник: угрозы взрывов на всех московских вокзалах не подтвердились

ТАСС13:23

Информация об эвакуации Савеловского вокзала из-за угрозы взрыва не подтвердилась

Вечерняя Москва13:01

Проверки проводят на Киевском и Курском вокзалах Москвы из-за анонимных сообщений

Агентство Москва11:53

На всех московских вокзалах объявлена эвакуация из-за анонимного звонка о бомбе

Интерфакс11:51

Угрозы взрывов на всех вокзалах столицы не подтвердились

Москва 2413:35

Звонки о «минировании» вокзалов в Москве поступили из-за рубежа

BFM.ru12:10
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Происшествия

Появились первые кадры с места взрыва в подмосковной многоэтажке

Обновлено в 12:57
Происшествия

Концерт группы IC3PEAK начался в Саратове с почти часовой задержкой

Концерт группы IC3PEAK начался в Саратове с почти часовой задержкой в связи с проверками концертной площадки, сообщили ТАСС в администрации заведения.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Источник назвал предварительную причину смерти футболиста Ломакина

Обновлено в 12:33
Происшествия

Алексей Панин прокомментировал свой новый дебош в самолете

Актер Алексей Панин отреагировал на сообщения о том, что он устроил дебош в самолете, летевшем из Стамбула в Москву.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Москвич чуть не лишился руки после укуса паука из пакета с инжиром

Обновлено в 13:23
Происшествия

Чайке и Бастрыкину пожаловались на пытки во Владимирском централе

Президент АНО «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян направил генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину обращения, в которых сообщил, что осужденному в колонии во Владимирской области отрезали язык.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Армении нашли черный ящик разбившегося Су-25

Специалисты обнаружили бортовой самописец - черный ящик потерпевшего крушение во вторник штурмовика Су-25УБ Вооруженных сил Армении.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Сочи прекратили дело о гибели ребёнка в ливневой канаве

Дело о гибели семилетнего мальчика в ливневой канаве в Сочи прекращено в связи с примирением сторон.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Два человека погибли в столкновении с грузовиком под Петербургом

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, при столкновении грузового автомобиля и Renault Logan погибли на месте мужчина и женщина, находившиеся в легковом автомобиле.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Московский омбудсмен рассказала о состоянии раненых украинских моряков

Трое украинских моряков, раненных при задержании в Керченском проливе 25 ноября, получают в следственном изоляторе всю необходимую помощь и медикаменты, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Чиновники подарили педикюрные наборы спасшим детей охотникам

Двое жителей села Чуваки в Пермской области, нашедшие заблудившихся в лесу детей, в благодарность от чиновников получили педикюрные наборы.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело

Генпрокуратура сообщила, что в отношении руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 12:46
Происшествия

Полуторагодовалый ребенок умер в частном детском саду Екатеринбурга

Обновлено в 11:33
Происшествия

На Сицилии арестовали нового главу Cosa Nostra

По данным итальянских СМИ, 80-летний ювелир из Палермо Сеттимо Минео был избран capo di capi — верховным главой сицилийской мафии — летом, сменив умершего в заключении Тото Риину, после ареста которого в 1993 году в Италии заговорили о закате мафии.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Дело подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ, направлено в суд

В конце января ученик девятого класса школы №5 в Улан-Удэ с топором напал на учительницу и семиклассников, а затем поджёг помещение.
Обновлено в 13:26
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