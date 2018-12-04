Происшествия
Все вокзалы Москвы решили проверить после сообщений об угрозе взрыва
Все вокзалы Москвы решили проверить после сообщений об угрозе взрываРБК12:06
Из зданий всех московских вокзалов эвакуируют людей после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
РБК12:06
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с чего всё началось
Кинологи проверяют девять вокзалов в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС11:28
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Проверки проводят на Киевском и Курском вокзалах Москвы из-за анонимных сообщений
Агентство Москва11:53
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Происшествия
Появились первые кадры с места взрыва в подмосковной многоэтажке
Обновлено в 12:57
Происшествия
Концерт группы IC3PEAK начался в Саратове с почти часовой задержкой
Концерт группы IC3PEAK начался в Саратове с почти часовой задержкой в связи с проверками концертной площадки, сообщили ТАСС в администрации заведения.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Источник назвал предварительную причину смерти футболиста Ломакина
Обновлено в 12:33
Происшествия
Алексей Панин прокомментировал свой новый дебош в самолете
Актер Алексей Панин отреагировал на сообщения о том, что он устроил дебош в самолете, летевшем из Стамбула в Москву.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Москвич чуть не лишился руки после укуса паука из пакета с инжиром
Обновлено в 13:23
Происшествия
Чайке и Бастрыкину пожаловались на пытки во Владимирском централе
Президент АНО «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян направил генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину обращения, в которых сообщил, что осужденному в колонии во Владимирской области отрезали язык.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Армении нашли черный ящик разбившегося Су-25
Специалисты обнаружили бортовой самописец - черный ящик потерпевшего крушение во вторник штурмовика Су-25УБ Вооруженных сил Армении.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Сочи прекратили дело о гибели ребёнка в ливневой канаве
Дело о гибели семилетнего мальчика в ливневой канаве в Сочи прекращено в связи с примирением сторон.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Два человека погибли в столкновении с грузовиком под Петербургом
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, при столкновении грузового автомобиля и Renault Logan погибли на месте мужчина и женщина, находившиеся в легковом автомобиле.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Московский омбудсмен рассказала о состоянии раненых украинских моряков
Трое украинских моряков, раненных при задержании в Керченском проливе 25 ноября, получают в следственном изоляторе всю необходимую помощь и медикаменты, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Чиновники подарили педикюрные наборы спасшим детей охотникам
Двое жителей села Чуваки в Пермской области, нашедшие заблудившихся в лесу детей, в благодарность от чиновников получили педикюрные наборы.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело
Генпрокуратура сообщила, что в отношении руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 12:46
Происшествия
Полуторагодовалый ребенок умер в частном детском саду Екатеринбурга
Обновлено в 11:33
Происшествия
На Сицилии арестовали нового главу Cosa Nostra
По данным итальянских СМИ, 80-летний ювелир из Палермо Сеттимо Минео был избран capo di capi — верховным главой сицилийской мафии — летом, сменив умершего в заключении Тото Риину, после ареста которого в 1993 году в Италии заговорили о закате мафии.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Дело подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ, направлено в суд
В конце января ученик девятого класса школы №5 в Улан-Удэ с топором напал на учительницу и семиклассников, а затем поджёг помещение.
Обновлено в 13:26