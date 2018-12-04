Кинологи проверяют девять вокзалов в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Из зданий всех московских вокзалов эвакуируют людей после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Все вокзалы Москвы решили проверить после сообщений об угрозе взрыва

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