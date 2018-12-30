Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.

с чего всё началось

В последнее время аналитики крупнейших инвестиционных банков значительно снизили прогнозы курса рубля после того, как цены на нефть упали с $85 до $52 за баррель всего за три месяца. Эксперты полагают, что следующий год для валют и активов всех развивающихся рынков вряд ли будет легким.

Все валюты развивающихся стран подешевели. Что ждет рубль в 2019 году

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