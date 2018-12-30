Финансы
Все валюты развивающихся стран подешевели. Что ждет рубль в 2019 году
Все валюты развивающихся стран подешевели. Что ждет рубль в 2019 годуРБКвчера в 04:49
В последнее время аналитики крупнейших инвестиционных банков значительно снизили прогнозы курса рубля после того, как цены на нефть упали с $85 до $52 за баррель всего за три месяца. Эксперты полагают, что следующий год для валют и активов всех развивающихся рынков вряд ли будет легким.
РБКвчера в 04:49
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с чего всё началось
Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.РБКвчера в 01:04
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Происшествия
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Обновлено в 07:57
Происшествия
Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться семеро детей
Семь детей еще могут оставаться под руинами дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв
Утром в понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске (Челябинская область) произошел взрыв в доме 164 по улице Карла Маркса – предположительно, взорвался бытовой газ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Путин поручил создать правительственную комиссию по ЧП в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин на совещании с членами оперативного штаба на месте трагедии в Магнитогорске заявил, что будет создана специальная правительственная комиссия во главе с министром МЧС для ликвидации последствий обрушения дома.
Обновлено в 08:48
Единоборства
Мэйуэзер нокаутировал японского кикбоксера в первом раунде
Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший победил японского кикбоксера Тенсина Насукаву техническим нокаутом в первом раунде в бою по правилам бокса, организованном промоушеном Rizin.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске возросло до четырёх
Число погибших в результате обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске увеличилось до четырёх человек.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Путин посетил пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске
Президент не только побывал на месте трагедии в Магнитогорске, осмотрел дом и провел совещание по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме, но и заехал в больницу, куда привезли пострадавших.
Обновлено в 09:47
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Гражданина США Пола Уилана 28 декабря задержали в Москве при проведении шпионской акции, сообщают российские информагентства со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 03:34
Политика
Медведев увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил срок временного пребывания на территории страны для граждан Украины, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 08:24
Политика
МИД прокомментировал задержание американца за шпионаж
Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, в департаменте указали, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".
Обновлено в 06:52
Политика
Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
Депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича возмутили нормы питания для украинцев, которые в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, ввел Кабинет министров страны.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton
В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия
Момент взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске.
Обновлено в 03:50
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Медведев выразил соболезнования родным погибших в Магнитогорске
Обновлено в 06:47
Политика
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ»
Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист России», его получили 15 сотрудников средств массовой информации.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева
В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Политика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Жильцы дома рассказали об обрушении подъезда в Магнитогорске
В Магнитогорске произошло обрушение подъезда и нескольких этажей жилого дома.
Обновлено вчера в 22:03
Транспорт
В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»
Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Кино
Выход комедии о блокаде отложили из-за взрыва в Магнитогорске
Режиссер Алексей Красовский отложил на неопределенный срок премьеру фильма о блокаде Ленинграда «Праздник».
Обновлено в 07:28
Происшествия
МЧС сообщило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске
Спасатели сообщили о существовании угрозы дальнейшего обрушения многоэтажного дома, поврёждённого в результате взрыва утром в понедельник.
Обновлено в 09:38
Политика
Порошенко назвал 2018-й годом побед
Обновлено в 07:43
Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю приближения Нового года.
Обновлено в 05:05
Политика
Песков: Новогоднее обращение президента России не будет изменено
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина не будет изменено в связи с трагедией, произошедшей в Магнитогорске, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:57