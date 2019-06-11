Энергетика

Все убытки от загрязненной нефти «Роснефть» возлагает на «Транснефть»Муксун.fm 04:08

Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, попросив ускорить компенсацию убытков российских производителей нефти от загрязнения «Дружбы» дихлорэтаном,сообщает The Bell. Компания Игоря Сечина сообщает, что Беларусь просит 155 млн долларов США, а Польша — 450 тыс. долларов.
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с чего всё началось

Претензии пустили по трубе

Промедление с урегулированием претензий со стороны "Транснефти" приведет, по мнению Игоря Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.
Коммерсантъвчера в 18:13

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«Белнефтехим» направил в Минэнерго РФ оценку потерь от поставки грязной нефти

Интерфакс08:03

Кабмин не принимал решений по компенсациям из-за грязной нефти в «Дружбе»

ТАСС06:59

Претензии пустили по трубе

Коммерсантъвчера в 18:13

«Роснефть» просит правительство ускорить выплаты компенсаций из-за проблем с нефтепроводом «Дружба»

Эхо Москвы04:00

СМИ узнали о письме Сечина Козаку по компенсациям за нефть из «Дружбы»

РБК02:48

«Коммерсантъ»: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за «Дружбы»

Ведомостивчера в 22:11

Сечин пытается добиться миллионов долларов от «Транснефти» через Козака

News.ru03:48
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Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Общество

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Политика

Додон аннулировал указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

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Происшествия

Зачинщиком драки чеченских выпускников назвали полицейского

Обновлено в 04:01
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

«Коммерсант» сообщил о проверке в СИЗО «Бутырка»

Московское УФСИН проводит проверку СИЗО "Бутырка" из-за размещения бизнесмена Владимира Петрова, арестованного по экономической статье, в одной камере с подозреваемым в убийстве, ранее судимым за убийство.
Обновлено в 07:52
Политика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Спорт

Россия лишится руководящих постов в ИААФ

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не сможет заявить своих кандидатов для участия в выборах, которые пойдут на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в конце сентября.
Обновлено в 07:38
Политика

МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы

В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.
Обновлено в 06:00
Энергетика

«Транснефть» заявила о планах урегулировать претензии по «Дружбе»

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что трубопроводная система «Дружбы» будет полностью очищена от загрязненной хлором нефти в срок от шести до восьми месяцев.
Обновлено в 08:01
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»

Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Кино

Почти 60 фильмов покажут на пятом Московском еврейском кинофестивале

По словам Е.Одинцова, фильмом открытия фестиваля станет «В прах» (США) - его представит режиссер картины Шон Снайдер.
Обновлено в 06:09
Экономика

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Андрей Ургант вскоре станет молодым отцом

Сегодня стало известно, что супруга Андрея, которая младше его на 30 лет, ждет ребенка. Елена Романова сама рассекретила беременность.
Обновлено в 05:30
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Общество

Роскачество проверило детские подгузники на безопасность

Детские подгузники не вызвали нареканий у сотрудников Роскачества.
Обновлено в 02:54
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Авто

Как быстро россияне расстаются со своими автомобилями

Автомобилями старше десяти лет, по наблюдениям автоэкспертов, верным остается лишь каждый шестой россиянин (17%).
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Садальский поведал о судьбе алмазной коллекции Людмилы Зыкиной

Известный актер Станислав Садальский в Instagram рассказал о знаменитой алмазной коллекции певицы Людмилы Зыкиной.
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Футбол

Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»

Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.
Обновлено в 04:26
Культура

В Большом театре вручат госнаграды

Во вторник, 11 июня, в Атриуме Большого театра состоится церемония награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами России и ведомственными наградами Минкультуры.
Обновлено вчера в 06:06
Общество

Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды

Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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