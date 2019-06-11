Все убытки от загрязненной нефти «Роснефть» возлагает на «Транснефть»Муксун.fm 04:08

Промедление с урегулированием претензий со стороны "Транснефти" приведет, по мнению Игоря Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.

с чего всё началось

Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, попросив ускорить компенсацию убытков российских производителей нефти от загрязнения «Дружбы» дихлорэтаном,сообщает The Bell. Компания Игоря Сечина сообщает, что Беларусь просит 155 млн долларов США, а Польша — 450 тыс. долларов.

Все убытки от загрязненной нефти «Роснефть» возлагает на «Транснефть»

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