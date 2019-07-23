Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсовМосква 24 вчера в 14:37
Ранее стало известно, что рейс Azur Air Москва – Анталья задержался более чем на 15 часов. Сотрудники авиакомпании сообщали, что рейс был задержан по техническим причинам. Всех пассажиров расселили в ближайшую гостиницу для дальнейшего ожидания вылета.
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Авиакомпания Azur Air отправила пассажиров задержанного рейса Москва – Анталья
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