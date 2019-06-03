Энергетика

Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»РБК 12:38

Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций.
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